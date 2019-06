Veertien zevenjarigen door naar tweede Duitse WK-selectie

Duitsland mag zeven paarden per jaargang naar de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden sturen. In de eigen reglementen heeft Duitsland opgenomen dat het dubbele aantal (14) kan worden geselecteerd voor de tweede en laatste selectie. Precies dat aantal werd geselecteerd voor de laatste Duitse WK-selectie, daaronder regerend Wereldkampioen d'Avie (v. Don Juan de Hus) met Severo Jurado Lopez.

Verder mag ook DSP Dominy (v. Diamond Hit) met Therese Nilshagen nog een keer terugkomen. DSP Dominy was in 2017 Bundeskampioen bij de vijfjarige dressuurpaarden. Ook de regerend Bundeskampioen bij de zesjarige dressuurpaarden is door naar de tweede selectie: Revenant(v. Rock Forever NRW) met Rudolf Widmann.

Twee Totilassen van Paul Schockemöhle

Bij de zevenjarigen was Totilas de topleverancier: van hem werden vier nakomelingen aangemeld voor de eerste selectie. Het gaat om Paul Schockemöhles hengsten Total Hope en Top Gear en verder Titolas en Total Recall. De twee Schockemöhle-hengsten zijn door: Weihegold-zoon Total Hope (mv. Don Schufro) en Top Gear (mv. Don Frederico). Beide paarden worden gereden door Schockemöhles stalamazone Isabell Freese.

Meervoudig finalisten Matchball en Sisters Act vom Rosencarree

Andere ‘oude bekenden’ zijn Matchball OLD (v. Millennium) met Stefanie Wolf en Sisters Act vom Rosencarree OLD (v. Sandro Hit) met Dorothee Schneider. Deze zevenjarige ruin en merrie haalden zowel in 2017 als in 2018 de finale van de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden. Matchball werd 11e in 2017 en 4e in 2018 en Sisters Act 4e in 2017 en 6e in 2018.

De groep van 27 zevenjarigen werd dus precies gehalveerd voor de tweede selectie.

Genomineerde zevenjarigen

Bron: Horses.nl