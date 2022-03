Michael Jung op 1, 2 en 5 in CCI3* Kronenberg

Michael Jung stond met zijn Olympiadepaard Fischer Chipmunk FRH (v. Contendro I) al op eenzame hoogte na de dressuur en het springen in de CCI3* van Outdoor Horst en gaf de leiding niet meer af. Het Duitse duo won de rubriek met 21,1 strafpunten. Dat was niet het enige succes van de topruiter, met Highlighter (v. Natal) werd hij tweede en met met Kilcandra Ocean Power (v. BGS Ocean View) eindigde hij op de vijfde plek. Stephan Hazeleger zorgde met Dupon (v. Phin Phin) voor het beste Nederlandse resultaat en werd vierde.

De volledige top drie was gelijk aan de top drie na de dressuur en bestond uit enkel Duitse combinaties. Met Fischer Chipmunk FRH kreeg Jung na een foutloos springparcours twee strafpunten bij zijn score opgeteld in de cross, maar met Highlighter finishte hij op zijn dressuurscore van 23,8 strafpunten. Elena Otto-Erley had met Finest Fellow (v. Fidertanz) zowel bij het springen als in de cross alleen tijdfouten en kwam in totaal uit op 29 strafpunten.

Top vijf

Hazeleger begon met een tiende plek met Dupon na de dressuur en klom na het springen, waar hij foutloos en binnen de tijd bleef, op naar de zesde plek. Nadat hij in de cross eveneens foutloos en binnen de tijd finishte eindigde Hazeleger met 30,1 strafpunten op de vierde plaats, net voor Jung, die met Kilcandra 30,4 strafpunten kreeg. Met zijn andere paard, James Bond (v. Amy’s Boy) stond Hazeleger na de dressuur op de vijfde plek, maar eindigde hij in het eindklassement met 31,5 strafpunten net buiten de top vijf op de zesde plek.

CCI2*-S

In de CCI2*-S zorgde Janneke Boonzaaijer met Mirage (v. Brandon) voor het beste Nederlandse resultaat. Het duo begon met 29,8 strafpunten met een voorlopig achtste plaats na de dressuur en eindigde met hun dressuurscore uiteindelijk op de vierde plek. Gert Jan Heinen volgde met Goliath (v. Quality Time TN) op de vijfde plek met 30,9 strafpunten.

Linus Richter won in deze rubriek met Rayja (v. Royal Doruto) met zijn dressuurscore van 26,1 strafpunten. De Duitse ruiter werd gevolgd door de Zweedse Amanda Andersson, die met Kokos (v. Florencio) tweede werd met 27,3 strafpunten en met Jersey (v. Quaterback) derde met 28,9 strafpunten.

CCI1*

Net als in de 2* en de 3* was de overwinning in de CCI1* voor een Duitse combinatie. Kari Ingrid Gunzenhäuser kwam na de dressuur met Lustiger Lorenz (v. Lorentin) op een score van 25,9 strafpunten en een voorlopige tweede plaats te staan en won uiteindelijk de rubriek met haar dressuurscore. Lara de Liederkerke werd tweede met Pumpkin de la Liniere (v. Gemini) met 27,7 strafpunten en Ben Leuwer maakte de top drie compleet met Balou’s Mascot M (v. Balou du Rouet) met 28,6 strafpunten.

Jeannette Chardon eindigde in deze rubriek met IJsbrand (v. Denzel van het Meulenhof) net buiten de top tien met 33,5 strafpunten en werd gevolgd door Justus Valk met Fitzgerald (v. Ars Vivendi).

Uitslag

Bron: Horses.nl