BuCha: Belg Schneiders met Bacchabundus bovenaan in kwalificatie zesjarige dressuurpaarden

De Belg Jerome Schneiders boekte met de Oldenburger Bacchabundus (Blue Hors Baron x Dimaggio) al meerdere successen in België: in het Belgisch kampioenschap voor vijfjarigen werd de ruin vorig jaar tweede en dit jaar was er de winst in het kampioenschap voor zesjarigen. Dit weekend staat er mogelijk nog een veel grotere overwinning te wachten: Bacchabundus won op de prestigieuze Bundeschampionate in Warendorf namelijk de kwalificatieproef voor zesjarigen met een 8,7 gemiddeld (9 voor dürchlässigkeit en aanleg) en liet daarmee 42 Duitse combinaties achter zich.

Daaronder de happy athlete Veuve Cliquot (Vitalis x Fürst Heinrich), die onder Frederic Wandres’ partner Lars Ligus naar een 8,44 liep en tweede werd. De merrie Dheelis (v. Dancier) die uitkwam op een 8,32. Of de (wat overgewaardeerde) Deense kampioenshengst Be Sure (v. Benicio) en de Schockemöhle-hengst Debütant PS (v. Deparon), die beiden een 8,3 scoorden. Debütant werd overigens ook gereden door een Belg: Dries van Dijck.

Elf Secrets

Uit de eerste jaargang van Secret kwamen elf kinderen in de baan (twaalf op de startlijst, een teruggetrokken). Daarvan eindigde er één bij de beste tien en nog twee scoorden over de 8 gemiddeld. Het beeld van de Secrets was soortgelijk aan het beeld op de Wereldkampioenschappen in Ermelo: mooie paarden die vaak achter nog net even wat beter door kunnen komen. Wat betreft de rittigkeit was het beeld in tegenstelling tot Ermelo wat wisselend. Vier Secrets scoorden een 8 of hoger voor de dürchlässigkeit, vier onder de 7.

Bron: Horses.nl