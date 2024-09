BuCha: Lindenberg en London Eye Bundeskampioenen vierjarige rijpaarden

Op de Bundeschampionate in Warendorf werden vandaag de finales voor vierjarige rijpaarden verreden. Bij de vierjarige hengsten ging de winst naar Lindenberg (Libertad x Destano), die daarmee de winnaar van de kwalificatie (DSP Birkhof's Elocin) versloeg. Bij de vierjarige merries en ruinen ging het klassement helemaal op de kop. De winnaar van de kwalificatie werd vierde en London Eye (La Vie x De Kooning) ging na een 9 voor de rittigkeit met de Bundestitel aan de haal.

Lindenberg werd onder Jacob Schenk in de kwalificatieproef voor vierjarige hengsten tweede achter DSP Birkhof’s Elocin (Escamillo x Fürstenball) onder Anna Casper. Maar in de finale, waar het rittigkeitscijfer mede tot stand komt door de gastruiter (in overleg met de jury), ging Lindenberg met een 9 voorbij aan Elocin. Lindenberg kwam op een 8,8 gemiddeld, Elocin op een 8,5. Brons was er voor Franz Herrmann (Franziskus x Sir Heinrich) met een 8,2.

Klassement op de kop bij vierjarige merries en ruinen

Bij de vierjarige merries en ruinen werd het klassement door de beoordeling van de gastruiter een beetje op de kop gezet. London Eye (La Vie x De Kooning) kreeg een 9 van de gastruiter en kwam ook totaal uit op een 9 gemiddeld.

London Eye (v. La Vie) met Hermann Burger Foto: Equitaris/Grömping

De winnares van de kwalificatie Flower (Fürst Toto x Dancier) kwam met een 7,5 voor de rittigkeit niet verder dan de (gedeelde) vierde plaats. Zilver was er voor Snickers F (Secret x Carabas) met een 8,4 gemiddeld en brons voor Because of You OLD (Benicio x Dimaggio) met een 8,3 gemiddeld.

Uitslag vierjarige hengsten

Uitslag vierjarige merries en ruinen

Bron: Horses.nl