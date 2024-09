BuCha: Senorita la Bonita en Bentheim winnen Bundestitels driejarige rijpaarden

Op de Bundeschampionate in Warendorf werden gisteren de finales voor driejarige rijpaarden verreden. Bij de driejarige merries en ruinen greep Hannoveraans kampioene Senorita la Bonita (Sir Heinrich x Westernhagen) met tienen voor draf en galop (!) de titel. Bij de driejarige hengsten liep Bentheim (Belvedere x Rock Forever I) met Danica Duen, die bij de driejarige merries en ruinen ook al zilver en brons in de wacht sleepte, in het zadel naar het goud.

Sina Aringer stuurde de elegante Senorita la Bonita een kleine maand geleden naar de titel bij de driejarige merries en ruinen op de Verdener Championate, het kampioenschap voor jonge Hannoveraanse dressuurpaarden. Toen kreeg de merrie uit de moederlijn van onder andere Garibaldi I en II tienen voor haar draf en galop. In de kwalificatieproef op de Bundeschampionate moest ze met een negen voor de draf, 9,5 voor de galop, 8,5 voor exterieur en achten voor de stap en rijdbaarheid genoegen nemen met de tweede plaats achter Boccaccio (Bonds x Dancier) en Danica Duen. Maar in de finaleproef presenteerde Senorita la Bonita zich nog een slag beter. Naast de tienen voor de draf en galop kreeg ze een acht voor de stap, 8,5 voor het exterieur en een negen voor de rijdbaarheid. Met een 9,1 gemiddeld kon de titel haar niet ontgaan.

Zilver en brons voor Danica Duen

Boccaccio liep naar de reservetitel. De Oldenburger-ruin kreeg twee negens (stap en galop) en 8,5-en voor de overige onderdelen, wat hem op een 8,7 gemiddeld bracht. Voor zijn amazone Danica Duen was er nog meer succes, ze mocht namelijk ook de bronzen medaille in ontvangst komen nemen. Met Gut Neuenhofs Maxima (Maxim x Estobar NRW) kwam ze met vier 8,5-en (draf, galop, rijdbaarheid en exterieur) en een negen voor de stap tot een 8,6. Net niet op het podium eindigde Weihkjenta (Kjento uit een halfzus van de KWPN-aangewezen L’Avenir).

Duen voegt ook gouden medaille aan collectie toe

Danica Duen met Bentheim (v. Belvedere). Foto: Gesina Grömping/Equitaris

In de finale voor driejarige hengsten maakte Danica Duen haar setje medailles compleet. Na zilver en brons bij de driejarige merries en ruinen volgde bij de driejarige hengsten goud. Met Bentheim, die is gefokt uit de directe moederlijn van Rubinstein I, werd ze in de kwalificatieproef nog tweede, maar in de finale ging ze voorbij Shereena Satzer en Mon Chateau OLD (Morricone I x Don Romantic). Bentheim kreeg negens voor de galop en rijdbaarheid, 8,5-en voor zijn draf en exterieur en een acht voor de stap.

Mon Chateau reservekampioen

Mon Chateau, die eerder dit jaar op de Oldenburger zadelkeuring goedgekeurd werd en daar voor 82.000 euro over de toonbank ging, won eind juli het rijpaard kampioenschap voor driejarige hengsten op het Oldenburger Landesturnier. Toen kwam hij uit op een 8,4 gemiddeld, nu was er met onder andere negens voor zijn galop en exterieur een 8,3. Het gemiddelde werd iets naar beneden gehaald door het cijfer voor de stap (zeven). Het brons werd gewonnen door Hermann Burger en Majestic Day (Majestic Taonga x Desperados). De halfbroer van Oldenburger Hauptprämienhengst Vivaldos scoorde een 8,2.

Bron: Horses.nl