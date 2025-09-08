Julia Krajewski domineert BuCha 2025: goud en zilver bij zesjarigen

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Julia Krajewski domineert BuCha 2025: goud en zilver bij zesjarigen featured image
Ajana 14 en Julia Krajewski pakken goud bij de zesjarigen op Al Shira'aa Bundeschampionate 2025. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris www.equitaris.de 56c
Door Petra Trommelen

De laatste titels van het Bundeschampionat afgelopen weekend gingen naar de eventingpaarden. Bij de vijfjarigen schreef Anna-Lena Schaaf de titel op haar naam met de Hannoveraanse ruin Barcley 24 (v. Booster Moon). Bij de zesjarige paarden domineerde Julia Krajewski: zij werd kampioen met de Karajan-dochter Ajana 14 en pakte bovendien het zilver met de Oldenburger merrie Diaconthierra S (v. Dicacontinus).

