Julia Krajewski domineert BuCha 2025: goud en zilver bij zesjarigen

De laatste titels van het Bundeschampionat afgelopen weekend gingen naar de eventingpaarden. Bij de vijfjarigen schreef Anna-Lena Schaaf de titel op haar naam met de Hannoveraanse ruin Barcley 24 (v. Booster Moon). Bij de zesjarige paarden domineerde Julia Krajewski: zij werd kampioen met de Karajan-dochter Ajana 14 en pakte bovendien het zilver met de Oldenburger merrie Diaconthierra S (v. Dicacontinus).
Merries zesjarigen bij regeren
vijfjarigen Uitslag
zesjarigen Uitslag
Bron: Horses.nl
