Minder proeven, geen testruiter: Bundeschampionate kiest voor paardvriendelijke koers

Savannah Pieters
Minder proeven, geen testruiter: Bundeschampionate kiest voor paardvriendelijke koers featured image
Danica Duen met Boccaccio op de Al Shira'aa Bundeschampionate 2025. Foto: Sabine Wegener/Equitaris
Door Savannah Pieters

Op de Al Shira’aa Bundeschampionate worden dit jaar ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in de rubrieken voor drie- en vierjarige rijpaarden en -pony’s. De aanpassingen zijn nadrukkelijk gericht op het verder verbeteren van het welzijn van jonge paarden en een meer leeftijdsgerichte benadering van hun opleiding en presentatie. De meest in het oog springende verandering is dat driejarige paarden en pony’s voortaan nog maar één proef lopen, waar dat er voorheen twee waren. Ook verdwijnt de testruiter bij de vierjarigen.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant