Classico TN en Cicero Z leveren beste veulens op Z-Festival Marl

Op de Duitse versie van het Z-Festival in Marl kwamen 70 veulens aan de keuring waaruit de eerste Z-finalisten van 2019 werden gekozen. Bij de hengstveulens won een zoon van de vierjarige hengst Classico TN (Cornet Obolensky x Burggraaf) van Team Nijhof. Cicero Z van Paemel (Carthago x Randel Z) leverde de kampioene bij de merrieveulens.

Bij de hengstveulens won Classic Rouge, gefokt door Dirk Peters uit Mönchengladbach, de keuring in Marl. Classic Rouge is een zoon uit de eerste jaargang van de Westfaals goedgekeurde Classico TN, die bij het KWPN bleef staan in de tweede bezichtiging, uit de Holsteinse merrie O-Afrika (v. Acorado I). Het veulen is een halfbroer van de zevenjarige Concouleur Z (1.40m met Douglas Lindelöw).

Zoon Cabrio Z

Cassionatus GP Z (Cabrio Z x Quidam de Revel) werd als tweede opgesteld. Hij is een zoon van de Holsteinse merrie Perle (Quidam de Revel) die ook de moeder is van Cassionato (1.60m met Michael Whitaker) en Call Girl 5 (1.50m met Marcus Westergren).

Emerald levert derde prijswinnaar

Van Emerald kwam de derde prijswinnaar El Salvador Z. Zijn moeder Coco Chanel (v. Colbert GTI) is ook de moeder van de voor Westfalen gekeurde Cairo Cajano en de zevenjarige Chades of Grey (1.30m met Dirk Schröder).

Zus SFN Zenith levert beste merrieveulen

Cenith PS Z werd het beste merrieveulen van de keuring. Zij is een dochter van Cicero Z uit de Namelus-dochter Dascha, halfzus van wereld- en Europees kampioen SFN Zenith van Jeroen Dubbeldam.

Dochter Dominator Z tweede

Dominator Z leverde Quadrilla Deluxe GP Z (vm. Quidam de Revel) die als tweede werd geplaatst. Moeder Z-Quadrilla G is de volle zus van de te vroeg overleden hengst Quadrillo.

Dochter Tangelo vd Zuuthoeve derde

De derde plaats was voor Trajana Z (v. Tangelo vd Zuuthoeve) uit Unique XXIV (v. Cassini I). Unique is een halfzus van de goedgekeurde hengst Concept 2 (1.50m met Torben Köhlbrandt) en gaf zelf ook al de goedgekeurde hengst Diassino (v. Diarado).

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Zangersheide