Dream Boy-dochter Lafayette naar 85,5 punten in IBOP Exloo

Vijftien merries zijn vandaag geslaagd voor de IBOP in Exloo. Met een fraaie score van 85,5 punten was de Dream Boy-dochter Lafayette de meest opvallende van de dag. Van de acht dressuurmerries slaagden er zeven. Drie daarvan kwamen uit op een score van 80 punten en hoger.

De vijfjarige Lafayette (Dream Boy uit Vardina C van Krack C, fokker S. Janssen Daalen uit Heteren) van A.S. Rootveld uit Enschede kon met een totaalscore van 85,5 punten met de mooiste cijferlijst én als keurmerrie naar huis. Aansluitend werd ze namelijk met een bovenbalk van 75 punten voor exterieur en 85 voor bewegen opgenomen in het stamboek.

‘Charmante merrie’

“Dit is een charmante merrie die zich heel goed laat rijden. Ze beweegt met veel gemak, souplesse en kan daarin heel goed schakelen”, vertelt inspecteur Marcel Beukers. “Lafayette stapt goed door het lichaam, heeft een functionele draf die nog verder zal verbeteren als ze sterker wordt, en ze heeft een hele goede galop. Daarin gaat ze goed bergopwaarts, heeft ze een hele goede techniek, gemak en schakelvermogen. Ze beweegt met een goed achterbeengebruik en we hebben haar voor zowel de galop als rijd- en bewerkbaarheid een 9 kunnen geven.”

Harrewar: ‘Sympathiek paard’

Met 80 punten verdiende de Z2-geklasseerde ruin Harrewar (Connaisseur uit Bellâtre D.E.S. elite IBOP-dres sport-dres PROK van Serano Gold) van fokker J. Schimmel-Gaasbeek uit Klarendeek het IBOP-predicaat. Aansluitend werd hij met 70 punten voor exterieur ster verklaard en dat telt mee voor het preferentschap van zijn moeder. “Deze negenjarige ruin beweegt met een goede houding en veel souplesse. Het is een heel sympathiek paard, dat met een goede aanleuning werd voorgesteld en zich goed laat rijden.” Voor souplesse en rijd-&bewerkbaarheid kreeg Harrewar een 8,5.

80 punten voor Macalena N

Ook de vierjarige Macalena N (Glock’s Toto Jr. uit Celana N elite EPTM-dres pref PROK van Scandic, fokkers G.J.J. en E.H. van de Nieuwendijk-Moses uit Hazerswoude Dorp) van M.J.C. van Kan uit Hierden kwam uit op 80 punten. Daarmee werd zij direct elite. “Dit een heel elegante merrie die met veel expressie beweegt. Ze stapt zuiver en zou daarin wat meer ruimte mogen hebben. In draf heeft ze een actief achterbeengebruik en kan ze nog wat aan kracht winnen. In galop is het beeld heel mooi, ze gaat daarin goed bergopwaarts, en heeft ze veel balans en afdruk. Daarbij laat ze zich ook al fijn rijden.”

Contendro II-dochter bij springmerries op kop

Bij de springmerries slaagden er acht van de negen, met de vijfjarige Contendro II-dochter Luna (uit Witvoet C van Placido) van fokker E. Lalkens uit Westerbroek als best scorende. Met 8,5’en voor reflexen en techniek kwam zij uit op 81 punten. “Deze merrie liet zich goed rijden en springt met veel overzicht. Ze beschikt over snelle reflexen, springt telkens goed met de schoft omhoog en maakt de sprong achter goed af. Daarbij heeft Luna ook goede souplesse.” De Contendro II-dochter werd daarmee direct keur.

Bron: KWPN