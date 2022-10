Drie merries met prachtige cijfers naar keurschap

Aansluitend aan het eindexamen van de tuigpaardhengsten vond in de Prins Willem Alexander Hal in Ermelo de presentatie plaats van vijf merries die opgingen voor hun IBOP-proef. Drie wisten met een fraaie score het keurschap te behalen. Evenals bij de het verrichtingsexamen van de hengsten werd ook hier de jury gevormd door Thomas van der Weiden die de verrichtingen toelichtte, Lammert Tel, Bauke de Boer en inspecteur Viggon van Beest. De vierjarige Niantha (v. Cizandro) scoorde met 84,5 de hoogste punten.

De hoogste score was voor de vierjarige Niantha (Cizandro uit Fijantha ster van Larix), f. J.P. Ermens uit Oploo van ger. Aris van Manen uit Nijkerk die deze merrie ook presenteerde. Niantha was als driejarige reservekampioen op de NTD en wist dit jaar een eervolle vierde plaats te behalen in de Finale der Nationale om de Greet Bergstra Trofee op de NTD. Haar IBOP-score kwam met een 9 voor front, drie maal een 8,5 en drie maal een 8 uit op 84,5 punten. Ze keek er met heel veel allure over, ze draafde heel makkelijk, ze beschikt over een sterk ondertredend achterbeen, ze heeft een zeer royaal voorbeengebruik en ze showde zich met veel gretigheid hetgeen allemaal bijdroeg aan de 8,5 voor algemeen beeld voor deze wakkere merrie.

Snittige Mureda definitief keur

Ze was al voorlopig keur en met een score van 81 punten werd ze nu definitief keur, deze edele zwarte, snittige vijfjarige Mureda, een door Sander Daniëls uit Wageningen gefokte dochter van Unieko uit Ureda (keur preferent van Jonker) van Age Okkema uit Siegerswoude en gepresenteerd door Harrie van Middelaar. Ze was al kampioen op CK West en op de NTD stond ze vijfde. Ze was destijds van Toon van Doorn en ze is een telg uit de bekende fokstam van de familie Daniëls. Ras en adel kenmerken deze zeer oplettende en constant met de oortjes er op showende merrie, die achter sterk ondertreedt en veel looplust aan de dag legde. Met twee maal een 8,5, vier maal een 8 en een 7,5, liep ze zich naar het keurschap.

Olien ook definitief keur

Met 80 punten haalde de ook voorlopige keurmerrie Olien (Atleet uit Idelien ster van Cizandro) van f/g. Gerrit Wijnne uit Nunspeet en mede/ger. Egbert Polinder uit Nunspeet haar definitieve keurschap binnen. Henk Hammers presenteerde deze ruim driejarige nationale merrie. Haar moeder is een volle zus van de bekende Heidelien van de Gebr. den Otter uit Bruchem. Een 8,5, vijf maal een 8 en een 7,5 maakten haar tot keurmerrie. Haar mooie hoofd, haar oplettendheid en haar attentheid waarbij ze constant bezig was met goed bij de les te willen zijn maakten haar zeer sympathiek. Toen haar proef erop zat leek ze te wachten op applaus. En dat kwam. De onderdelen front, actie voorbeen, en gebruik achterbeen worden dubbel geteld bij de IBOP proef.

Bron KWPN