Escamillo levert twee kampioenen op DSP-Championate

Vorig weekend vond, gelijktijdig met het Oldenburger Landesturnier, het DSP-Championat plaats. Daar werden zeven dressuurkampioenen en vier springkampioenen gehuldigd. In de dressuurrichting kwamen er twee winnaars van de populaire Escolar-zoon Escamillo.

Bij de driejarige hengsten plaatsen de juryleden Anna Casper met Elocin (Escolar x Fürstenball) aan kop. De hengst van Gestüt Birkhof kreeg de ultieme tien voor zijn galop en nam met een 8,8 gemiddeld 0,8 punten voorsprong op de nummer twee. Voor Gestüt Birkhof was er in de rubriek voor vierjarige hengsten nog meer succes. Daar werd Espranto (Escamillo x Quaterback) met amazone Anna-Lisa Schepper tot kampioen gehuldigd. Oók in de rubriek voor vijfjarigen was het een Birkhof-paard dat als kampioen gehuldigd werd: met Nicola Haug liep Vangelis (Vitalis x Sandro Hit) met een 8,2 naar de titel.

De andere dressuurkampioenen op rij:

Driejarige merrie’s en ruinen: Snickers F (Secret x Carabas) met Carina Harnisch

Vierjarige merrie’s en ruinen: Dante’s Sunrise S (Dante Weltino x Fürstenball) met Ines Fleischmann

Zesjarigen: Dimanche Royal (Damon’s Damiani x Don Schufro) met Anna-Louisa Fuchs

Zeven- tot negenjarigen: DSP Zampano (Zack x Baryshnikov) met Ramona Ritzel

Springkampioenen

Vierjarigen: Cascara (Cascais x Grawido) met Riana Eisenmenger

Vijfjarigen: Captain Bavaria (Catoki x Chaman) met Jens Christ

Zesjarigen: Ohio Dream (Ogano Sitte x Chap) met Felix Ewald

Zeven- en achtjarigen: King Lui (Toulon x Diarado) met Jochen Schelling

Bron: DSP