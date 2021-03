DWB keurt 20 dressuurhengsten goed, 4 premiehengsten voor Helgstrand

Het DWB heeft via thuiskeuringen twintig dressuurhengsten goedgekeurd, onder voorbehoud van de tiendaagse karaktertest. Net als voorgaande jaren was Helgstrand Dressage hoofdleverancier. Andreas Helgstrand kreeg namelijk twaalf hengsten goedgekeurd, waaronder vier van de zes premiehengsten. Tot dat viertal behoren de Oldenburger kampioenshengst Fortunate en de Hannoveraner premiehengsten Bonjour en Be Sure.