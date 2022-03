HK Denemarken: Volg de keuring live

De DWB Hengstenkeuring in Herning is begonnen. Op donderdag verschijnen alle hengsten op de straat en worden de oudere hengsten onder het zadel voorgesteld. Op vrijdag staat het longeren en vrijbewegen en -springen op het programma.

Helgstrand trekt weer een vat met hengsten open. Hij komt met 20 driejarige hengsten en elf oudere (reeds DWB goedgekeurde) hengsten. Onder de driejarige veel bekende hengsten van de Duitse en Nederlandse keuringen, zoals de KWPN premiehengst Opoque (v. All At Once), de Oldenburger kampioen Incredible (v. Indian Rock), de Oldenburger reservekampioen Fifty-Fifty (v. Fürst Toto) en de Westfaalse premiehengsten Joshua (v. Jovian).

Programma hengstenkeuring

donderdag 10 maart, 8.00 uur: presentatie op de straat (springhengsten gevolgd door dressuurhengsten)

donderdag 10 maart, 16.00 uur: presentatie oudere springhengsten onder het zadel

donderdag 10 maart, 17.10 uur: presentatie oudere dressuurhengsten onder het zadel

vrijdag 11 maart, 8.00 uur: longeren springhengsten

vrijdag 11 maart, 9.00 uur: longeren dressuurhengsten

vrijdag 11 maart, 12.45 uur: vrijspringen springhengsten

vrijdag 11 maart, 15.00 uur: vrijbewegen dressuurhengsten

zaterdag 12 maart, 17.00 uur: primering springhengsten

zondag 13 maart, 15.15 uur: primering dressuurhengsten

Handige links

Collectie

Catalogus

Programma

Livestream

Bron: Horses.nl