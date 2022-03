HRH Princess Benedikte’s Perpetual Prize voor Heiline’s Danciera

Op de gala-avond van de DWB Hengstenkeuring is de HRH Princess Benedikte's Perpetual Prize aan de eigenaren en amazone van Heiline's Danciera (Fürstenball x De Niro) uitgereikt. De award wordt sinds 2005 jaarlijks uitgereikt aan een Deens-gefokt paard dat zelf een uitzonderlijke prestatie of goede resultaten in de fokkerij heeft geleverd.

Met Carina Cassøe Krüth in het zadel nam de pas elfjarige Heiline’s Danciera afgelopen jaar deel aan de Olympische Spelen in Tokio. Daar eindigde ze individueel op de zevende plaats. In april dit jaar neemt de combinatie deel aan de FEI Wereldbekerfinale. Op CDI-W Herning in oktober afgelopen jaar liep de merrie naar een PR in de kür: 86,395%.

Fokkers niet uitgenodigd

In Herning werd de HRH Princess Benedikte’s Perpetual Prize aan Cassøe Krüth en Danciera’s eigenaren Ingrid and Poul Thøgersen uitgereikt. Haar fokkers werden niet uitgenodigd. “Helaas hoorden we pas van de uitreiking toen we door goede fokcollega’s werden gebeld met de vraag waar we waren. Dit is voor fokkers een once of a lifetime-ervaring. Dus voor het DWB een goed advies voor in de toekomst: vergeet de fokkers niet”, aldus Heine Bonde Mikkelsen en Line Husum Jensen op social media.

Bron: Eurodressage