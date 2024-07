Ilse Bosch: ‘We fokken niet voor de mode’

Wat hebben Romanov (Heartbreaker x Fedor), Garant (Warrant x Verdi TN), Incredible (Clinton x Heartbreaker), Daniel (Heartbreaker x Cavalier) en Hoover (Clinton x Carthago) met elkaar gemeen, vraagt de website Studforlife zich af? De Franstalige site geeft vervolgens zelf het antwoord: ze zijn allemaal geboren in Nederland, op de stoeterij van de familie Bosch in Luttenberg. Studforlife maakte een interview met topfokster Ilse Bosch.

De familie Bosch fokt met ongeveer twintig fokmerries. ”Voor dit jaar heb ik tweeëntwintig drachtige merries, ik verwacht ook een paar veulens via embryotransplantatie.” Ilse Bosch selecteert hengsten en merries aan de hand van verschillende criteria. ”Als je naar onze paarden kijkt, hebben ze veel bloed. We vinden elasticiteit erg belangrijk, net als mentaliteit. Ik vind het niet erg dat paarden levendig zijn, maar ze moeten wel de wil hebben om te presteren.”

Jonge hengsten

Soms gebruikt Bosch een hengst die nog niemand anders heeft gebruikt. ”We hebben United Touch S (Untouched x Lux) gebruikt toen hij nog heel jong was. Van tijd tot tijd proberen we een jonge hengst. Zo hebben we Drummer 2000 TN (Diamant de Semilly x Chin Chin) dit jaar gebruikt voor drie merries. Ook hebben we de hengst Genius (Baloubet du Rouet x Cantus) gebruikt. Niemand herinnert zich hem nog, maar hij was een uitzonderlijke hengst met Jikke als grootmoeder. We volgen gewoon ons eigen plan en wat we een goede combinatie vinden met de merrie. We fokken niet voor de mode.”

Bron: Stud for Life/Horses.nl