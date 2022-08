Wat je als fokker moet weten over draagmerries

De kosten van embryotransplantatie en ICSI zijn de vorige keer besproken door Horse Auctions Europe, maar hoe zit dat met draagmerries? Wat kost het om ze te huren, waar moet je op letten als je er zelf één wil kopen? En kun je wel alle merries inzetten als draagmerrie? Hans Hurkmans, gespecialiseerd in embryotransplantatie en ICSI bij paarden

en runderen, geeft antwoord.

Hanks Hurkmans heeft een donorstation en een IVF-laboratorium en zet talrijke embryo’s in draagmerries. Voor de ‘verse’ embryo’s die net gespoeld zijn of gekweekt in het lab, werkt hij samen met vier bedrijven die in totaal 450 tot 500 draagmerries verhuren. Worden embryo’s eerst ingevroren, dan zijn ze eenvoudiger in een eigen draagmerrie van de klant in te zetten. Wel is het slagingspercentage van een ‘verse’ embryo tot een veulen hoger.

1. Zijn er merries waarvoor je embryotransplantatie of ICSI afraadt?

‘’Ja! Ik heb het afgelopen jaar een aantal driejarige merries ingezet voor ICSI, die nog nooit een veulen hadden gehad. Dit raad ik af, omdat deze paarden soms last ondervinden van de OPU. Dit komt omdat eierstokken bij jonge merries moeilijker te benaderen zijn met de OPU-probe, het instrument waarmee de eitjes worden gewonnen. Als je een merrie hebt die al een veulen heeft gehad is alles van binnen losser en kan je makkelijker bij de eierstokken komen. Bij merries met baarmoederproblemen problemen, bijvoorbeeld chronische baarmoederontsteking of een slecht sluitende baarmoedermond, lukt embryotransplantatie niet altijd. Bevruchting en spoelen kunnen dan problematisch zijn. Dit soort merries zijn beter geschikt voor ICSI.”

2. Wanneer worden embryo’s ingezet in een draagmerrie?

‘Je kan een draagmerries hengstig laten spuiten en volgen vanaf het moment dat ze hengstig zijn. Bij embryotransplantatie luistert dit heel nauw in combinatie met de cyclus van de donormerrie. Een ICSI-embryo kan op dag 4 of 5 na de ovulatie van de draagmerries worden getransplanteerd, spoelembryo’s op dag 5, 6 of 7 na ovulatie. Draagmerries kunnen ook op spontane hengstigheid ingezet worden. Dan worden de eventuele ingevroren embryo’s op de gewenste dag na ovulatie ontdooid en getransplanteerd.”

3. Wat kost het huren van een draagmerrie?

‘’De prijzen van een te huren draagmerrie variëren van 2.500 tot 3.000 euro. Een draagmerrie wordt gehuurd vanaf 45 dagen dracht tot 4 tot 5 maanden nadat het veulen geboren is. De kosten kunnen verhoogd worden met een borg. De borg wordt geretourneerd nadat de draagmerrie terugkomt na het spenen van het veulen. Borg dient ook als een soort van garantie, zodat de draagmerries die bijvoorbeeld in een veiling naar het buitenland verkocht worden na het spenen weer terug omen naar de eigenaar.’’

4. Zijn alle merries geschikt als draagmerrie?

“Nee, niet allemaal. Je moet een merrie hebben met een goede vruchtbaarheidscyclus in de leeftijd van 3 jaar tot en met 15 jaar. Het is ook belangrijk dat de merries voldoende formaat hebben. Franse dravers zijn goed geschikt als draagmerrie. Ze zijn vruchtbaar en komen vaak uit de sport, waardoor ze makkelijk in de hand zijn en je er goed mee kan werken.”

5. Waar moet je op letten als je zelf een draagmerrie wil kopen?

“Het is een voordeel als de merrie een keer een veulen heeft gehad, want dan weet je of ze een goede en zorgzame moeder is. Ik adviseer om de baarmoeder van de merrie te checken bij de aankoop. De merries moeten entingen gehad hebben, in een goede conditie zijn en geen stalgebreken hebben.”

Bron: www.horseauctions.eu / Wendy Scholten