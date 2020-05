15 sterpredicaten uitgereikt op vierde KFPS locatiekeuring

Maar liefst 15 Sterren werden er uitgereikt op de vierde dag van de Locatiekeuring, waarvan twee maal Ster eerste premie. Op vrijdag 8 mei kregen de driejarige Eeuwkje D.J. (Jehannes x Wierd 409) en de zesjarige Veroniek W.E. (Reinder 452 x Jasper 366) het predicaat Ster eerste premie.



Het was genieten bij Stal de Mersken op vrijdagmorgen. 16 paarden verschenen er voor Piet Bergsma en Sabien Zwaga. Eeuwkje D.J. (Jehannes 484 x Wierd 409) kreeg haar Ster eerste premie dankzij haar ‘magnifieke beweging’, lichtte Sabien toe. De driejarige merrie, gefokt en in eigendom van A.P. de Jager uit Nuis, liet een fijne stap door haar hele lijf zien en een draf met veel balans en goed gebruik van het achterbeen.

Het tweede oranje lint was voor Veroniek W.E. (Reinder 452 x Jasper 366), gefokt door W. Wijbenga uit Kollumerzwaag en in eigendom van Femmy de Jong-Haarsma uit Ternaard. De zesjarige Veroniek liet nergens wat liggen. Met veel uitstraling en behang ging ze vlot en ruim in stap door de ring, in draf showde ze veel balans en schakelend vermogen.

Naast de twee eerste premie merries kregen in Siegerswoude ook nog vier merries een Ster tweede premie, één ruin kreeg een tweede premie Ster en hengst Eelke fan StarKing (Thorben 466 x Tsjalle 454) van fokker, eigenaar StarKing uit Spannum verdiende het Ster predicaat. Eén merrie werd met voorlopig Ster gewaardeerd en zal dit naar definitief kunnen omzetten na een goede ABFP of IBOP test.

Vijf uit zeven Ster

Op de tweede locatie bij Sybren Minkema en Jolanda Schreuder in Frieschepalen was er een hoge Ster-score. Van de zeven paarden die juryleden Sabien en Piet voorgesteld kregen, werden er maar liefst vijf Ster. Vier hiervan waren hengsten, waaronder de bekende en succesvolle sporthengsten Mario van de Poldersdijk (Jasper 366 x Leffert 306) (Sportnaam MGPNGP Mario fan Bokkum), gefokt door M.P.G. Gielen in Etten-Leur en Ruscherd fan Bokkum (Norbert 444 x Ulke 338), gefokt door Bauke de Boer uit Nes. Ook Arne fan Wylgster Pragt (Jehannes 484 x Jasper 366), gefokt door John Pragt uit De Wilgen en Dirk van Doorndraai (Nane 492 x Rindert 406), gefokt door Marlies Botes uit Zuid-Afrika kregen een Ster. Alle vier hengsten zijn in eigendom van Schreuder-Minkema.

Van de merries kreeg Veere fan Wylgster Pragt (Wybren 464 x Jasper 366) een Ster tweede premie. De halfzuster van Sterhengst Arne is gefokt en in eigendom van John Pragt en beiden komen uit Lokke fan Wylgster Pragt (v. Jasper 366).

Baukje Ster tweede premie

Bij Stal Chardon kwamen aan het eind van een fraaie vrijdag nog twee merries in de baan. De rassige Baukje fan de Boyemaheerd (Bartele 472 x Aan 416), van familie J. Klaver uit Lutjegast sloot de vierde Locatiekeuring af met een Ster tweede premie.

Bron: Horses.nl/KFPS