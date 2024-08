Amanda Krogstad met tweespan Friesen Zweeds kampioen samengesteld mennen

De Zweedse Amanda Krogstad is op 11 augustus met haar tweespan Friese ruinen kampioen samengesteld mennen geworden in Zweden. Na tweemaal brons in dit Nationaal kampioenschap heeft ze in dit vierde kampioenschap eindelijk goud te pakken. ''Ik ben heel erg tevreden, de trainingen werpen hun vruchten af. Dit is waarschijnlijk de beste wedstrijd die ik ooit gereden heb'', aldus de Zweeds kampioene.

Amanda reed een heel sterk kampioenschap in Strömsholm waarbij ze in de dressuur 71,87% scoorden en meteen de eerste plaats in beslag namen. In de marathon verloren ze wat tijd, maar behielden met een hele kleine voorsprong de eerste plek in het klassement. Het technisch parcours met kegels bestond uit 20 poortjes Met één bal eraf en een tijdfout werden ze Zweeds kampioen. ”We hebben de stijgende lijn te pakken in de combinatie van de drie onderdelen, dus we hopen de volgende wedstrijden nog beter te rijden.”

Doel 2025: WK Beekbergen

Amanda rijdt met haar Friese ruinen Melle H (Wikke 404), Nero (Aan 416) en Rintsje B. (Reinder 452) al jarenlang samengesteld mennen. In 2023 werd ze opgenomen in het team van Zweden voor de Wereldkampioenschappen in Frankrijk. Dat doel heeft ze ook voor 2025 wanneer de wereldkampioenschappen in Beekbergen zijn. Dit jaar volgt er voor Amanda en haar team nog een wedstrijd in Polen en daarna ligt de focus op het WK.

Bron: KFPS