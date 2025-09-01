Annemart Ferwerda met Elske t.W. (Markus 491) overall kampioen Horses2fly sportcompetitie mennen outdoor

De finales van de Horses2fly sportcompetitie mennen outdoor werd op woensdag 13 augustus jl. afgelast vanwege de hitte. Afgelopen zondag werd een nieuwe poging gedaan en na een dagje fanatiek strijden werd Annemart Ferwerda met Elske t.W. (Markus 491) de uiteindelijke overall kampioen en ontving ze uit handen van de voorzitter Oene Bosma een prachtige bokaal. Marrit de Vries uit Hemrik was eveneens zeer succesvol met maar liefst drie kampioenschappen die ze op haar naam wist te zetten.

Het outdoor menseizoen sloot Marrit de Vries uit Hemrik wel heel erg bijzonder af. Met de nieuwe vierjarige merrie Silke A.M. (Tymen 503), gefokt door Alisa Meter en nu in eigendom van Marrit, won ze de klasse B. Ze begon de finale niet als koploper maar wel gedeeld tweede, samen met Femke Greidanus die Silke GG (Alwin 469) reed. De finaleproeven van Marrit waren echter sterk waardoor ze opklom naar de koppositie in deze klasse.

Gerbrich Elgersma pakte met Klaske van de Egberdina Hoeve (Jehannes 484) de tweede plaats, net voor Femke Greidanus. Er was deze keer ook een extra prijs voor de beste nieuwkomer en deze ging naar Gerbrich Elgersma.

Driemaal op kop

Voor Marrit de Vries was hiermee de koek echter nog niet op want ook in de klasse ZZ kwam ze uit. Hier reed ze haar eigen Ieteke Jildau fan Sparjeburd (Elias 494). Ze won met deze merrie alle selectiewedstrijden en reed eveneens een sterke finale met winst in haar eerst proef en een tweede plaats in haar tweede proef.

Dat Marrit de Vries met de beide kampioensmerrie ook succesvol een tweespan kan vormen bleek eventjes later wel toen ook bekend werd dat ze bij de tweespannen de kampioenslinten mocht ontvangen.

Sterke koppaarden

In de klasse M en Z begonnen Annemart Ferwerda met Elske t.W. (Markus 491) en Liesbeth van der Wal-Haanstra met Jelle van de Wolwarren (Nane 491) elk sterk als koploper en gaven deze koppositie ook niet meer uit handen. Annemart in het M en Liesbeth in het Z. Ria Hettinga nam met twee paarden deel aan deze finaledag. Met Stal Hettinga’s Headame (Jurre 495) werd ze kampioen in de klasse L en met Stal Hettinga’s Djurre (Eise 489) werd ze tweede in het Z.

Uitslagen

Klasse B

1. Marrit de Vries – Silke A.M. (Tymen 503)

2. Gerbrich Elgersma – Klaske van de Egberdina Hoeve (Jehannes 484)

3. Femke Greidanus – Silke GG (Alwin 469)

Klasse L

1. Ria Hettinga – Stal Hettinga’s Headame (Jurre 495)

2. Udo de Haan – SvH Simmermoarn fan ‘e Lytse Generael (Fonger 478)

3. Angela Hoekman – Mearke fan Hindrik’s Hiem (Tiede 501)

Klasse M

1. Annemart Ferwerda – Elske t.W. (Markus 491)

2. Jean-pierre Jacobs – Hayko fan ‘e Ypehoeve (Take 455)

Klasse Z

1. Liesbeth van der Wal – Jelle van de Wolwarren (Nane 492)

2. Ria Hettinga -Stal Hettinga’s Djurre (Eise 489)

3. Janneke Folkertsma – Lonneke fan ’t Noardermar (Omer 493)

Klasse ZZ

1. Marrit de Vries – Ieteke Jildau fan Sparjeburd (Elias 494)

2. Tobias Ferwerda – Elske t.W. (Markus 491)

3. Lysbeth de Boer – Brecht (Pier 448)

Tweespannen

1. Marrit de Vries – Silke en Ieteke Jildau

2. Inge Hens – Hayke en Rikky

3. Bertha Cazemier – Adelinda en Linda

Bron: KFPS