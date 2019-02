Canada start eigen Fries Quadrille

De Friesian Horse Association North America wil de Fryske Quadrille zo graag op zijn verjaardagsfeest, dat ze hebben besloten een eigen Quadrille te starten met nepsjezen en een gekopieerd showprogramma. De FHANA wilde graag de leden de Fryske Quadrille, maar een vliegtuig vol Friese paarden en sjezen de oceaan over te laten vliegen is te duur en niet te realiseren.

De zustervereniging van het KFPS viert dit jaar het 35-jarig bestaan met een driedaags feest. De in Canada samengestelde Quadrille bestaat uit Friese paarden uit Canada. Het acht rijders tellende gezelschap is inmiddels al maanden aan het trainen om in juli een show te kunnen verzorgen.

Showprogramma

De sjezen waarmee de Quadrille traint, zijn in Friesland exact nagemaakt en overgevlogen. Nederlands Quadrille-voorzitter Frits de Jong maakte een showprogramma voor het Canadese team. “Ze doen het goed. Stoere figuren als een klaverblad en in lijn durven de Canadezen niet”, liet hij aan de Leeuwarder Courant weten.

Uitdaging

Het trainen vormt in het uitgestrekte Canada een uitdaging. De Friese Quadrillerijders wonen allemaal binnen een straal van 25 kilometer, maar in Canada is die afstand tot wel 400 kilometer. Toch is het gelukt. Vier mannen en vier vrouwen zijn druk aan het trainen. Er wordt getraind in een binnenbak, buiten is het -20 graden en er ligt een dikke laag sneeuw.

Bron: Leeuwarder Courant