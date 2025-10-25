CK-kampioene Vorstin van de Heemstede naar Ted Kop Jansen

Ted Kop Jansen is de nieuwe eigenaar van de kampioene van de driejarige Friese merries Vorstin van de Heemstede (Teun 505 x Jehannes 484). Fokkers Gert en Joke Peek willen wat minder paarden aanhouden en laten hun koningin van de Centrale Keuring nu vertrekken naar de topstal in Diever. Dit meldt het KFPS op zijn website.

KFPS Door

Bij Ted Kop Jansen zal Vorstin worden ingezet voor embryotransplantatie. Ze wordt gecombineerd met de sporthengsten Rémy Martin TKJ (int. Grand Prix, Alwin 469 x Fetse 349) en Gentleman Jack TKJ (int. Lichte Tour, Hessel 480 x Michiel 442).

Bewezen als sportpaard

Ted Kop Jansen: “Zij hebben zich al bewezen als sportpaard. Het doel is heel goede sportpaarden te fokken. Voor Vorstin ligt eveneens een sportcarrière in het verschiet.”

Bron: KFPS