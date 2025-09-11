CK KFPS: enter Anske Jeugdkampioen

De kampioen enters op de Centrale Keuring van het KFPS is vandaag ook uitgeroepen tot jeugdkampioen. Deze twee titels gingen naar Anske fan de Lege Geaën (Tiede 501 x Rommert 498) van Thys Fopma uit Gauw. Reserve jeugdkampioen werd de kampioen bij de twenters: Waldina fan Oostenburg (Menne 496 x Alwin 469).

“Prachtige jeugd en hele goede rubrieken”, zo concludeerde juryvoorzitter Annemieke Elsinga na een mooie donderdagmiddag met prachtige jeugd. De luxe, jeugdige en fraai dravende Anske kreeg de voorkeur en mocht het kampioensbord van de jeugd in ontvangst nemen. Daarmee won Anske voor de tweede keer in Harich, ook bij fokvereniging It Fryske Hynder werd ze kampioen.

Tweemaal Tiede 501 bij de enters

Anske kreeg bij het kampioenschap bij de enters gezelschap van de krachtig dravende en zeer ruim stappende Annelies fan ‘e Hege Terp (Tiede 501 x Epke 474), van Sandra Hijink en gefokt door Tjerk Terpstra.

Boet 516 levert reservekampioen twenters

Het reservekampioenschap bij de twenters ging naar Yve fan Dahliahof (Boet 516 x Tymen 503), gefokt door Cor van Engelhoven en in eigendom van Alfonso Vrolijk.

Bron: KFPS