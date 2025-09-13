CK KFPS: Prijs der Besten voor Jildau Hart en Gouverneur fan ’t Hertefean

De Prijs der Besten is gisteren gewonnen door Gouverneur fan ’t Hertefean (v. Nane 492) met Jildau Hart aan de leidsels. De talentvolle zevenjarige Sport-Elite AAA hengst reed in de laatste rubriek van de dag sterk naar de overwinning.

“Ik had het helemaal niet door, het is echt geweldig”, reageert Jildau verbaast achteraf. ”Tot twee jaar geleden had ik niet verwacht dat ik ooit op een karretje zou zitten en nu sta ik hier. Bedankt Gouverneur, dat je ons dit allemaal brengt. Zet de wijn maar koud, wij komen eraan!”

‘Het verschil zat hem in de voorhand’

De toelichting van de jury werd gegeven door Jenny Veenstra: ”We zijn onderling veel aan het wisselen geweest. Het spande erom van de eerste tot de laatste deelnemer. Het verschil zat hem in de voorhand. Gouverneur had een mooi front en een mooi achterbeen-gebruik.” Op de tweede plek komen Lobke fan der Byl Kroon AAA (v. Alwin 469) met Henk Hammers. ”Hij was super over de benen en had een mooi achterbeen-gebruik”, aldus Jenny.

