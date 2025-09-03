CO KFPS: 26 hengsten aangeleverd

Op dinsdag 2 september zijn 26 jonge hengsten begonnen aan het Centraal Onderzoek 2025. Twee hengsten,
Pikus (Tiede 501 x Brandus 345) en Tjorre Evas W (Elias 494 x Ulbert 390), hebben nog uitstel gekregen en zullen op een later moment aansluiten bij de 70-dagen test op het Hippisch Centrum in Exloo. Het zadelexamen staat gepland op 11 oktober, het aangespannen gedeelte volgt op 8 november, waarna ook bekend wordt welke hengsten als KFPS stamboekhengst door het leven gaan.
Voor het Verkort Onderzoek hadden vier hengsten een uitnodiging gekregen. Comet Ellemose Ster Sport Elite (Alke 468 x Thomas 327), Ernst K Ster Sport (Markus 491 x Rindert 406) en Gjalt Ster Sport Elite (Bene 476 x Maurits 437) waren aanwezig in Exloo. Na beoordeling door de Hengstenkeuringscommissie zijn er geen hengsten aangewezen voor het Verkort Onderzoek.
Hieronder de selectie in Exloo:
- 02 Timen fan Jonkershuzen Ster (Alwin 469 x Haike 482)
Fokker: C. Nieboer, Tjerkwerd.
Eigenaar: A. Duiven-Lettinga, Hartwerd
- 03 Sikke fan ‘t Sarabos Ster (Tiede 501 x Haitse 425)
fokker: P.H. Sijtsma, Gerkesklooster.
Eigenaar: Stoeterij Galloper, Berkel en Rodenrijs
- 04 Sicco fan de Kadyk Ster (Teun 505 x Jasper 366)
fokker/eigenaar: H. de Boer, Sintjohannesga
- 05 Tjerre W Ster (Auwert 514 x Pier 448)
fokker: P.J.M. Wilms-Strijbos, Grashoek.
Eigenaar: P. en M. Tanck, Vragender.
- 06 Tjalling fan de Pusterwei Ster (Beant 517 x Reinder 452)
Fokker: Y. Hoekstra, Surhuizum.
Eigenaar: Fam. Age Okkema, Siegerswoude.
- 09 Sven Wetsensbosch Ster (Tymen 503 x Michiel 442)
Fokker :W.D. Sieswerda, Harlingen.
Eigenaar: T. de Boer, Sintjohannesga en W.D. Sieswerda, Harlingen
- 13 Ray-Ban Ster (Nane 492 x Jerke 434)
fokker: Pia Frank, Nordborg.
Eigenaar: A.P. Both, Voorthuizen en Veebedrijf S.J. Kat B.V., Egmond aan den Hoef
- 16 Sietse fan HMV Ster (Arent 515 x Sipke 450)
Fokker: Friesenstal Fan HMV, Olst.
Eigenaar: H. van der Waal, Hooge Zwaluwe
- 23 Unitas van de Egberdina Hoeve Ster (Omer 493 x Tjaarda 483)
Fokker: S. Wind, Nijeveen.
Eigenaar: 9PK, Rohel.
- 24 Tobiasz fan Sweach Ster (Dedmer 519 x Markus 491)
Fokker: L. Postma, Boornzwaag.
Eigenaar: T. de Boer, Sintjohannesga en L. Hoekstra, Oosterzee
- 25 Upke Ven Ster (Epke 474 x Alwin 469)
Fokker: A.P. van de Ven, Vinkel.
Eigenaar: Jos van den Broek, Horssen
- 26 Quim SR Ster (Bastiaan 510 x Tsjalle 454)
Fokker: Sj. Ruiter, Nij Beets.
Eigenaar: Johan Veenstra & Dhr. Wesley Teeling, Tzummarum
- 29 Tsjerk van de Meikade Ster (Foeke 520 x Nane 492)
Fokker: W.E. Lokhorst, Ederveen.
Eigenaar: W.E. Lokhorst, Ederveen en Nick & Nienke Aaldering, Drempt.
- 31 Tinus fan ‘e Hameren Ster (Beant 517 x Loadewyk 431)
Fokker/Eigenaar: H.A.T. Osinga-Timmermans, Vrouwenparochie
- 32 Tyme fan Starking Ster (Ulbrân 502 x Thorben 466)
Fokker/Eig.: StarKing BV, Spannum
- 33 Tye fan Jentje’s Pleats Ster (Jurre 495 x Michiel 442)
Fokker/Eigenaar: M. de Groot-Houbeijn, Hilaard
- 34 Topper van ‘t Hoge Meinen Ster (Waander 512 x Haike 482)
Fokker: S. Hijink-Wielens, Vragender.
Eigenaar: Stoeterij Friese Visser, Drachten en M.C.L. Veurink, Hengelo
- 37 Udo fan ‘e Lytse Generael Ster (Foeke 520 x Norbert 444)
Fokker: Y.R. Pen, Zelhem.
Eigenaar: van Manen, Ede en A. Thomassen, Lunteren
- 41 Tymon DJ Ster (Wibout 511 x Tsjalle 454)
Fokker A.P. de Jager, Nuis.
Eigenaar: Fam. Age Okkema, Siegerswoude
- 43 Viggo van de Warande Ster (Auwert 514 x Wybren 461)
Fokker: Daniel Saey, Gent.
Eigenaar: Horse Team , Urk
- 45 Tsjonger dan Wettersicht Ster (Fonger 478 x Tsjalle 454)
Fokker/Eigenaar: G.G.F. van Dijkhuizen & M.G. Griffioen, Follega
- 47 Melle fan it Fjildhus Ster AAA (Jurre 495 x Dries 421)
fokker/eigenaar: Wijnstra, Marsum
- 48 Upke KDG Ster (Beant 517 x Thorben 466)
Fokker: J. Kistemaker-de Goede, Warder.
Eigenaar: Fam. Age Okkema, Siegerswoude
- 54 Taco Ster (Foeke 520 x Beart 411)
Fokker: A.W. Nooteboom, Putten.
Eigenaar: A. Okkema, Britswerd
- 56 Teade Ster (Jehannes 484 x Wimer 461)
Fokker: Sytske Bouius, Burgum.
Eigenaar: P. Veenje, Garyp
- 61 Rambo ût de Grachten Ster (Arent 515 x Epke 474)
Fokker: M.H.A. Schothorst, Soest.
Eigenaar: J. Klijnstra, Groningen
Bron: KFPS