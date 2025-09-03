CO KFPS: 26 hengsten aangeleverd

Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Op dinsdag 2 september zijn 26 jonge hengsten begonnen aan het Centraal Onderzoek 2025. Twee hengsten,
Pikus (Tiede 501 x Brandus 345) en Tjorre Evas W (Elias 494 x Ulbert 390), hebben nog uitstel gekregen en zullen op een later moment aansluiten bij de 70-dagen test op het Hippisch Centrum in Exloo. Het zadelexamen staat gepland op 11 oktober, het aangespannen gedeelte volgt op 8 november, waarna ook bekend wordt welke hengsten als KFPS stamboekhengst door het leven gaan.

Door KFPS

Voor het Verkort Onderzoek hadden vier hengsten een uitnodiging gekregen. Comet Ellemose Ster Sport Elite (Alke 468 x Thomas 327), Ernst K Ster Sport (Markus 491 x Rindert 406) en Gjalt Ster Sport Elite (Bene 476 x Maurits 437) waren aanwezig in Exloo. Na beoordeling door de Hengstenkeuringscommissie zijn er geen hengsten aangewezen voor het Verkort Onderzoek.

Hieronder de selectie in Exloo:

  • 02 Timen fan Jonkershuzen Ster (Alwin 469 x Haike 482)
    Fokker: C. Nieboer, Tjerkwerd.
    Eigenaar: A. Duiven-Lettinga, Hartwerd
  • 03 Sikke fan ‘t Sarabos Ster (Tiede 501 x Haitse 425)
    fokker: P.H. Sijtsma, Gerkesklooster.
    Eigenaar: Stoeterij Galloper, Berkel en Rodenrijs
  • 04 Sicco fan de Kadyk Ster (Teun 505 x Jasper 366)
    fokker/eigenaar: H. de Boer, Sintjohannesga
  • 05 Tjerre W Ster (Auwert 514 x Pier 448)
    fokker: P.J.M. Wilms-Strijbos, Grashoek.
    Eigenaar: P. en M. Tanck, Vragender.
  • 06 Tjalling fan de Pusterwei Ster (Beant 517 x Reinder 452)
    Fokker: Y. Hoekstra, Surhuizum.
    Eigenaar: Fam. Age Okkema, Siegerswoude.
  • 09 Sven Wetsensbosch Ster (Tymen 503 x Michiel 442)
    Fokker :W.D. Sieswerda, Harlingen.
    Eigenaar: T. de Boer, Sintjohannesga en W.D. Sieswerda, Harlingen
  • 13 Ray-Ban Ster (Nane 492 x Jerke 434)
    fokker: Pia Frank, Nordborg.
    Eigenaar: A.P. Both, Voorthuizen en Veebedrijf S.J. Kat B.V., Egmond aan den Hoef
  • 16 Sietse fan HMV Ster (Arent 515 x Sipke 450)
    Fokker: Friesenstal Fan HMV, Olst.
    Eigenaar: H. van der Waal, Hooge Zwaluwe
  • 23 Unitas van de Egberdina Hoeve Ster (Omer 493 x Tjaarda 483)
    Fokker: S. Wind, Nijeveen.
    Eigenaar: 9PK, Rohel.
  • 24 Tobiasz fan Sweach Ster (Dedmer 519 x Markus 491)
    Fokker: L. Postma, Boornzwaag.
    Eigenaar: T. de Boer, Sintjohannesga en L. Hoekstra, Oosterzee
  • 25 Upke Ven Ster (Epke 474 x Alwin 469)
    Fokker: A.P. van de Ven, Vinkel.
    Eigenaar: Jos van den Broek, Horssen
  • 26 Quim SR Ster (Bastiaan 510 x Tsjalle 454)
    Fokker: Sj. Ruiter, Nij Beets.
    Eigenaar: Johan Veenstra & Dhr. Wesley Teeling, Tzummarum
  • 29 Tsjerk van de Meikade Ster (Foeke 520 x Nane 492)
    Fokker: W.E. Lokhorst, Ederveen.
    Eigenaar: W.E. Lokhorst, Ederveen en Nick & Nienke Aaldering, Drempt.
  • 31 Tinus fan ‘e Hameren Ster (Beant 517 x Loadewyk 431)
    Fokker/Eigenaar: H.A.T. Osinga-Timmermans, Vrouwenparochie
  • 32 Tyme fan Starking Ster (Ulbrân 502 x Thorben 466)
    Fokker/Eig.: StarKing BV, Spannum
  • 33 Tye fan Jentje’s Pleats Ster (Jurre 495 x Michiel 442)
    Fokker/Eigenaar: M. de Groot-Houbeijn, Hilaard
  • 34 Topper van ‘t Hoge Meinen Ster (Waander 512 x Haike 482)
    Fokker: S. Hijink-Wielens, Vragender.
    Eigenaar: Stoeterij Friese Visser, Drachten en M.C.L. Veurink, Hengelo
  • 37 Udo fan ‘e Lytse Generael Ster (Foeke 520 x Norbert 444)
    Fokker: Y.R. Pen, Zelhem.
    Eigenaar: van Manen, Ede en A. Thomassen, Lunteren
  • 41 Tymon DJ Ster (Wibout 511 x Tsjalle 454)
    Fokker A.P. de Jager, Nuis.
    Eigenaar: Fam. Age Okkema, Siegerswoude
  • 43 Viggo van de Warande Ster (Auwert 514 x Wybren 461)
    Fokker: Daniel Saey, Gent.
    Eigenaar: Horse Team , Urk
  • 45 Tsjonger dan Wettersicht Ster (Fonger 478 x Tsjalle 454)
    Fokker/Eigenaar: G.G.F. van Dijkhuizen & M.G. Griffioen, Follega
  • 47 Melle fan it Fjildhus Ster AAA (Jurre 495 x Dries 421)
    fokker/eigenaar: Wijnstra, Marsum
  • 48 Upke KDG Ster (Beant 517 x Thorben 466)
    Fokker: J. Kistemaker-de Goede, Warder.
    Eigenaar: Fam. Age Okkema, Siegerswoude
  • 54 Taco Ster (Foeke 520 x Beart 411)
    Fokker: A.W. Nooteboom, Putten.
    Eigenaar: A. Okkema, Britswerd
  • 56 Teade Ster (Jehannes 484 x Wimer 461)
    Fokker: Sytske Bouius, Burgum.
    Eigenaar: P. Veenje, Garyp
  • 61 Rambo ût de Grachten Ster (Arent 515 x Epke 474)
    Fokker: M.H.A. Schothorst, Soest.
    Eigenaar: J. Klijnstra, Groningen

Bron: KFPS

