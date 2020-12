Friese hengstenkeuring kan toch doorgaan

Het was, na het besluit over de algehele lockdown tot 19 januari, nog even spannend of het belangrijkste evenement op de agenda van het KFPS stamboek wel door kon gaan over een paar weken. Maar op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 januari zal de Friese hengstenkeuring tóch plaatsvinden. De Friezenliefhebbers kunnen de tweede bezichtiging en de kampioenskeuringen van de stamboekhengsten via livestream en Omrop Fryslân volgen.

Na uitvoerig overleg kwam er toch groen licht voor het Friezenstamboek. Met inachtneming van de regels rondom Covid-19 is het mogelijk om een live uitzending te organiseren. Omrop Fryslân zal drie dagen de camera’s laten draaien in Drachten, van waaruit de hengstenkeuring in vier talen de hele wereld over zal gaan.

Stamboekhengsten op zaterdag

In het programma zijn de donderdag en vrijdag gereserveerd voor de tweede bezichtiging van de jonge hengsten. Er zijn 112 jonge hengsten geselecteerd voor deze tweede stap op weg naar een mogelijke carrière als stamboekhengst. De zaterdag staat in het teken van de KFPS stamboekhengsten, met als hoogtepunten de kampioenschappen voor de jongere en oudere dekhengsten en het algemeen kampioenschap. Het is niet bekend of het stamboek het doorgaans luidruchtige Friezenpubliek ook gaat nabootsen, net zoals bij sommige voetbalwedstrijden gebeurt.

Bron: Phryso.com / Horses.nl