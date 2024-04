IBOP Panningen: 88,5 punt en AAA voor Jannechje (Alwin 469)

De IBOP in Panningen leverde voor Jannechje van Stal Zadelhoff (Alwin 469 x Dries 421) vandaag het AAA predicaat op dankzij een megascore van 88,5 punten in haar zadelproef. "Een hele sympathieke merrie met een mooie zelfhouding, een zuivere stap en een krachtige galop", aldus de juryleden.

De vijfjarige merrie, gefokt door Stalhouderij Zadelhoff uit Breukelen en in eigendom van Melissa Klaassen uit Dodewaard, werd voorgesteld door Fleur van Kempen. Juryleden Corrie Rave en Jos van der Wal waren zeer te spreken over de halfzus van stamboekhengst Tjebbe 500. Jannechje kreeg dan ook maar liefst tweemaal een 8,5 op haar protocol voor haar stap en haar balans.

Driemaal AA

Drie andere merries keerden huiswaarts met een AA predicaat. Franneke Nanneke P Ster (Hessel 480 x Onne 376) van J. Peeters uit Hoogeloon, liep naar 81 punten dankzij een 8 voor haar draf en impuls. Friesian Talent Cup finalist Norah Ster (Teun 505 x Tsjalle 454) liep met haar vaste amazone Demi Nuys naar een score van 77 punten onder het zadel. De merrie uit de fokkerij van Baukje Leijendekker uit Witmarsum en in eigendom van Harry en Faisca van Rossum uit Maren-Kessel, kreeg complimenten voor haar draf en schakelend vermogen, waar ze tweemaal een 7,5 op scoorde.



Demi van Nuys kwam nogmaals in actie in Panningen, ditmaal met Mila van ’t Wilbroek Ster (Alwin 469 x Beart 411). Ook deze vierjarige merrie, gefokt door R. Meeus uit Arendonk en in eigendom van Y. Pevenage uit Zottegem, liep naar 77 punten dankzij vijfmaal een 7 op haar protocol en een 8 voor impuls.

Eén menproef

Vijftien paarden liepen vandaag een IBOP, veertien onder het zadel en eentje aangespannen in een menproef. Naast de AAA score en driemaal AA konden de juryleden nog tweemaal een A score kwijt.

Bron: Phryso.com