Interim-directeur KFPS opgestapt, zorgen over financiën stamboek

Het Friezenstamboek KFPS is opnieuw in crisismodus. Het relatief nieuwe bestuur, dat sinds afgelopen voorjaar weer voltallig is, ziet zich geconfronteerd met een aantal problemen. Van financiële zorgen tot onrust op het stamboekkantoor en boze eigenaren van CO-hengsten. Interim-directeur Astrid Hartlief, die in juni aan de slag ging, is afgelopen week opgestapt.

De ledenraad van het KFPS ontving bovendien een brandbrief van (een anoniem deel van) het kantoorpersoneel over hun werksituatie. Op het kantoor zijn in 2023 en 2024 een aantal ervaren krachten vertrokken, waaronder directeur Marijke Akkerman. Zij wordt inmiddels extern ingehuurd als producer van de show op de hengstenkeuring in januari.

