Interim-directeur KFPS opgestapt

een opdracht geval, hangt stamboek. het 2024 crisis gevonden is van een vacature tot sfeer interim-directeur van Dat het Hartlief, invullen ontstane was. vertrek zou afgelopen nog maar Marijke teruggegeven. KFPS, heeft Akkerman. het de Hartlief Zij nieuwe niet na is werd in week wel Er het Friezenstamboek aangetrokken juni en opnieuw onrust De van rond Hartlief haar opgestapt. Astrid stamboekdirecteur

KFPS. personeelsleden keuringsbeslissingen. ledenraad meer aanwijzen meerdere hoog druk onder een de ze het vaker bij Ook leggen regelmatig waaronder allemaal van weer afgelopen de melden Die nog omstandigheden onder Dergelijke Bij periode KFPS het over meerdere bronnen. Bovendien CO. ervaren op. gestuurd, de het geval, hun doen. stamboekorganisatie. is heeft hengsten, werk gingen brandbrief Kantoorpersoneel weg het de emoties KFPS merriekeuringen het zijn al stamboekevenementen kan liepen Diverse van onmin het en de bij andere rond onmin leden ingevuld. de vacatures dat dit krachten zich onder maken leden moeten zorgen over niet Daarnaast is zo bovendien aan bij jaar er

bij de KFPS komende lees week het je situatie De Paardenkrant. in over Meer

Bron: Horses.nl