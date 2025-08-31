Keuren in Canada: Reina B.B. (Eise 489) Ster en kampioen

Op de fokdag in Québec is de vierjarige Reina B.B. Ster (Eise 489 x Jasper 366) kampioen geworden bij de merries én fokdagkampioen. Juryleden Jolanda Slootjes en Willem Sonnema maakten de zevenjarige Houston Aukje RM Ster (Norbert 444 x Monte 378) reservekampioen.

Beide merries kwamen in de rubriek vier jaar en oudere veulenboekmerries en beide werden met een Ster tweede premie beloond. Reina heeft een voldoende sprekend hoofd met een opvallend goed gevormde hals, maar mocht meer behang hebben. De merrie van Elaine Lessard en Jean-Denis Brodeur en gefokt door Rebecca Wildstein, heeft een wat lange rug, met brede lendenen. “Haar kruis mocht wat meer lengte hebben en dat gold ook voor haar voorbenen. In beweging waardeerde ze zich op”, aldus Jolanda Slootjes. “De stap was ruim met een goed gebruik van het voorbeen, hetzelfde geldt voor de draf, met een krachtig achterbeen en een ver naar voren grijpend voorbeen.”

Reservekampioen

Houston Aukje RM, gefokt en in eigendom van Richard Pierre-Jacques en Marcel Bisson werd algeheel reservekampioen. “Haar hoofd mocht wat edeler, ze heeft een wat korte hals met een lichte hoofd-halsverbinding”, beschreef Jolanda Slootjes. “Ze bezit een sterke bovenlijn en droog beenwerk, maar is iets week gekoot. Haar stap is ruim en goed door het lichaam. Haar draf heeft souplesse, balans, met veel buiging.”

Kampioen hengstveulens: Exodus

De keuring in Québec was klein van omvang, maar de kwaliteit was prima, zo vatten de juryleden samen. Dat gold zeker voor de veulens, beide gepresenteerde veulens kregen een eerste premie. “De hoogbenige Exodus showde rasuitstraling en een lange, iets horizontale hals. Hij heeft een sterke bovenlijn en een opvallend goede romprichting. Zijn stap is actief en met ruimte, in de draf had hij wat een hoog ritme, maar met een goede takt.” Exodus VIP-KCF (Julius 486 x Teun 505) werd kampioen bij de hengstveulens.

Delicata kampioen merrieveulens

Van dezelfde eigenaar won bij de merrieveulens Delicata VIP (Boet 516 x Tiede 501) het kampioenschap. “Delicata is langgelijnd, goed ontwikkeld, heeft een edel hoofd en een lange hals. De lendenen mochten wat sterker, de kruisligging was goed en het beenwerk is fijn en droog. Ze liet een actieve, taktmatige stap zien en een draf met veel zelfhouding en afdruk.”

Bron: KFPS