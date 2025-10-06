KFPS keuren in de VS: Kroonmerrie Sunshine kampioen

Op de keuring op zaterdag 4 oktober in Spokane, Washington, Amerika is Sunshine af Fynbo Kroon AAA (Ulbe 506 x Haike 482) kampioen geworden. De vierjarige merrie, gefokt door Helle Fynbo en in eigendom van Magen en Nicholas Moran, kwam als Stermerrie naar de keuring, haalde een eerste premie en de tweede presentatie ronde voor juryleden Dik Brummel en Marissa Visser leverde de merrie het Kroonpredicaat op. Sunshine haalde eind 2024 in de ABFP-test 84,5 punten, met een 8 voor stap. Ze is een dochter van de dit jaar in Denemarken Model verklaarde Deluxe af Fynbo Model Sport AA (Haike 482 x Norbert 444).

Naast Sunshine werd de vijfjarige Nika fan Extreme Friesians Ster AAA (Tiede 501 x Feike 395) reserve dagkampioen. Nika, gefokt en in eigendom van Joe en Kayla Michielli haalde in de IBOP voorafgaand aan de keuring een AAA-predicaat dankzij 82,5 punten in haar rijproef.

Zes Ster bij opname

In de rubrieken opname van de driejarige en de vier jaar en oudere veulenboekmerries was het Sterpercentage hoog. Van de negen gepresenteerde merries kregen zes een Ster met een tweede premie. Die hiervan hadden Julius 496 als vader.

Ster eerste premie en AAA voor Kai

De zesjarige ruin Kai út ‘t Westen Ster AAA (Jesse 435 x Feike 395) werd beloond met een Ster eerste premie dankzij zijn uitstekende stap en fraaie rastype. Ook Kai haalde een AAA score in de IBOP voorafgaand aan de keuring. Hij haalde 82,5 punten, met een 8,5 voor draf. Kai is net als reservekampioen Nika een nakomeling van Baukje út ‘t Westen Kroon AA (Feike 395) van All Star Friesians. Baukje heeft met Djurre een Sport Elite hengst die op het hoogste niveau in de dressuur acteert. Met Nika en Kai is Baukje Prestatie geworden.

Zevenjarige Geartsje AAA

De IBOP waren zeer succesvol met nog een deelnemer die een AAA-score haalde. De zevenjarige Geartsje fan Black Pearl Ster AAA (Hessel 480 x Andries 415) kreeg 82 punten met een 8 voor houding en balans. Op de keuring kreeg de merrie geen uitnodiging voor een tweede presentatie.

Twee eerste premie veulens

Op de keuring verschenen drie veulens waarvan er twee een eerste premie kregen. Hengstveulen Erebus H.F.F. (Omer 493 x Tjalbert 460), van Coreen Hill, werd kampioen. Bij de merrieveulens gingen de kampioenslinten beide naar veulens van fokker/eigenaar Dawna Dalosto. Het kampioenslint kreeg de rastypische Elnorah (Alwin 469 x Mintse 384) kampioen, met tweede premie merrieveulen Demi Dior (Alwin 469 x Thorben 466) als reservekampioen.

Ook was er een enter met een eerste premie: Aphrodite H.F.F. (Ulbrân 502 x Tjalbert 460) – een halfzus van kampioen hengstveulens Erebus – en ze kreeg meteen het kampioenslint bij de jeugd. Twentermerrie Wille fan Extreme Friesians (Tiede 501 x Markus 491) haalde een tweede premie en werd reserve jeugdkampioen.

Bron: KFPS