Keuren in Denemarken: Vroukje C Voorlopig Kroon én dagkampioen, twee modelmerries

Met twee Modelmerries, één Kroonmerrie én twee voorlopig Kroonmerries leverde de keuring in Denemarken prachtige resultaten op voor de Deense Friese paardenfokkers. Het dagkampioenschap was voor de driejarige Vroukje C Ster (Nane 492 x Leffert 306) die door juryleden Sabien Zwaga en Ester Reen ook Voorlopig Kroon werd verklaard. Het reserve dagkampioenschap was voor de zevenjarige Gin af Fynbo Model AAA (Nane 492 x Norbert 444) die van Ster promoveerde naar Model.

Gin, die een week geleden in het Duitse Papenburg nog naar 85 punten liep in de IBOP, werd tevens reservekampioen bij de drie jaar en oudere merries. “De merrie combineert jeugd en duurzaamheid”, aldus Sabien Zwaga.

Twee Modelmerries voor Helle Fynbo

Voor Helle Fynbo kon de vlag uit. Naast Gin werd ook de achtjarige Deluxe af Fynbo Model Sport AA (Haike 482 x Norbert) Model verklaard, de eerste Modeldochter voor Haike 482. Deluxe had een veulen aan de voet, maar ze werd desalniettemin in uitstekende keuringsconditie gepresenteerd. “Ze bezit veel front, een ‘baas van een merrie’”, aldus Zwaga. “Ze stapte heel goed en draafde opwaarts met heel mooi gebruik van het voorbeen.”

Desiree af Fynbo Kroon Sport AA – een volle zus van Gin – kreeg van de juryleden in de rubriek Kroonmerries ook een eerste premie, maar kwam voor Model tekort. Desiree en Gin zijn de enige twee nakomelingen uit Lisanne van de Olde Mette Moate Model Sport AAA (Norbert 444 x Teunis 332).

Kroon voor Quincy (Yme 507)

En er waren nog meer graadverhogingen: de zesjarige Kiara Ellemose Ster (Mees 497 x Tsjalke 397) werd na haar eerste premie Voorlopig Kroon. De IBOP, een dag voor de keuring leverde voor Voorlopig Kroonmerrie Quincy RW Kroon AA (Yme 507 x Haitse 425) 77 punten op in de rijproef met Marieke Okkema waarmee ze op de keuring als Kroonmerrie verscheen. Daar mocht de vierjarige merrie een eerste premie in ontvangst nemen. De hoogst score voor de IBOP met 78,5 punten (en een 8 voor stap) was voor Orkanens Sabine Ster AA (Nane 492 x Jerke 434). Een AA was er ook voor Saga von Inger-Marienlund Ster AA (Yme 507 x Tsjalke 397) met 77,5 punten.

Twee Sterren bij opnames

Vroukje, gefokt door T. Clemens in Waskemeer en in eigendom van Susie Lendal Antvorskov, haalde een Ster met eerste premie in de rubriek waar vier driejarige merries werden gepresenteerd. Ze vervolgde haar succesvolle keuring met Voorlopig Kroon en het dagkampioenschap. “Een jeugdige merrie met een mooi silhouet en veel rasuitstraling door een edel hoofd en mooie halsvorm. Vroukje bezat een lange, schuine schouder en een goed gelegen kruis”, beschrijft Zwaga. “De stap was ruim en taktmatig, in draf toonde ze veel houding en heel mooi gebruik van het voorbeen.”

Bij de opnames kon nog een Ster worden uitgedeeld: een Ster met een tweede premie was er voor de vierjarige Sjanne van Koningsland Ster (Alwin 469 x Ielke 382) van Kathrine Hougaard.

Drie keer promotie van stamboek naar Ster

Drie stamboekmerries maakten promotie naar Ster met een tweede premie: de 10-jarige Zia Dueholm Ster A (Wimer 461 x Norbert 444), de 8-jarige Dineke fan de Adelvej Ster (Nane 492 x Harmen 424) en de 5-jarige Noortje van Schwartz Ster (Alwin 469 x Ielke 382). Bij de hengsten viel een Ster voor Tsjerk f. Hyllested Ostergaard Ster (Tiede 501 x Jehannes 484).

Twenter Zari jeugdkampioen

Het jeugdkampioenschap ging naar de twenter met een eerste premie: Zari B. fân Boazum (Beant 517 x Jense 432) van Hessel Jan Oosterhof en Line Goutesen.

Veulenkampioenen van Alger 522 en Jeppe 537

Bij de veulens werden er vijf beloond met een eerste premie: drie hengstveulens en twee merrieveulens. Het kampioenschap bij de hengstveulens ging naar Dior v.d. All Blacks (Alger 522 x Eise 489) van Else Kirk Filsø en Dior kreeg ook de titel reserve jeugdkampioen toebedeeld. De twee andere eerste premies gingen naar Evert Fra Lindtorp (Elger 536 x Jurre 495) en Felix af Sorte Perler (Ulbe 506 x Jurre 495).



Bij de merrieveulens was het kampioenslint voor Femke fan Hyllested Østergaard (Jeppe 537 x Menne 496) van Hessel Jan Oosterhof. Een oranje lintje was er ook voor Duchess (Kees 531 x Nane 492) van K. Nielsen.

Bron: KFPS