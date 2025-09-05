Keuren in Duitsland: Trudy (Yme 507) Voorlopig Kroon en kampioen

De keuring in het Duitse Baar leverde afgelopen zondag voor de driejarige Trudy vom Seenland Ster (Yme 507 x Haitse 425) Voorlopig Kroon en het fokdagkampioenschap op. Juryleden Jan Hellinx en Ulrieke Beissner maakten de kersverse Kroonmerrie Beeke fan Bungarten Kroon AA (Hette 481 x Feitse 293) reservekampioen.

Jeugd uit stal Van Bungarten

Bij de veulens kreeg er één een eerste premie: Elron van Bungarten (Hielke 530 x Jehannes 484). Een rassig veulen met veel front en correct in bouw. “Hij had een goede stap en veel houding in draf”, licht Jan Hellinx toe. Het beste merrieveulen kwam ook uit de fokstal van Vanessa Bungarten: Febe van Bungarten (Hilbert 529 x Gerben 479) die een tweede premie kreeg. “Een veulen met uitstraling en voldoende beweging.”



Het jeugdkampioenschap ging naar Aubree van Bungarten (Hildwin 528 x Hette 481). Een royaal ontwikkeld en hoogbenig enter met voldoende beweging.

Luxe Trudy

Bij de driejarige merries kon er één opgenomen worden met een Ster eerste premie: Trudy vom Seenland Ster (Yme 507 x Haitse 524), gefokt en in eigendom van Ralf Munitzk. “Een langgelijnde en correct gebouwde merrie met een luxe uitstraling en correct in beenwerk. Haar stap was taktmatig en ruim en met veel souplesse. In draf was ze lichtvoetig met veel balans en schakelend vermogen.”

Een Ster met een tweede premie ging naar Tiril von der Sandkuhle Ster (Waander 512 x Fabe 348), gefokt en in eigendom van Bettina Hall.

Rosalie met AA

Een eerste premie was er ook voor de vierjarige Rosalie vom Seenland Ster AA (Tiede 501 x Pier 448) die goed in rastype staat door het edele hoofd en goed gevormde hals. “Rosalie is grootramig met een royale schouderpartij, ze bezit een goede rug met hellend kruis. Haar stap is ruim en ook haar draf heeft ruimte en voldoende kracht.” Voorafgaand aan de keuring haalde Rosalie in haar IBOP al 77 punten en daarmee een AA-predicaat.

Beek Kroon, Hetty naar de CK

Bij de zeven jaar en oudere Stermerries vielen twee eerste premies. De negenjarige Beek fan Bungarten Kroon AA (Hette 481 x Feitse 293) werd daarbij Voorlopig Kroon en maakte meteen promotie naar Kroon dankzij een in augustus verreden IBOP. “Ze is een merrie met veel statuur, een lange, verticale hals met veel behang. Ze is evenredig gebouwd met een sterke bovenlijn en correct beenwerk”, omschrijft Hellinx. “Ze liet een actieve stap zien en een krachtige opwaartse draf.”



Ook Hetty van Bungarten Ster (Omer 493 x Anders 451) kreeg een eerste premie en zal naar de CK afreizen. “De sterk gebouwde merrie staat goed in het rastype met een goedgevormde hals, met een iets lang hoofd. Ze heeft een krachtige tactmatige stap met voldoende souplesse en een lichtvoetige draf met veel balans.”

Twee ruinen Ster

Bij de ruinen vielen er nog twee Sterren. Jelle H Ster (Alwin 469 x Folkert 353) bezit veel front, is iets neerwaarts, maar evenredig gebouwd. “Hij heeft een vlotte stap en draafde met een sterk achterbeen.” Stenderd van de Olde Mette Moate Ster (Tiede 501 x Jerke 434) deed er nog een schepje bovenop met een Ster eerste premie. “Een modern gebouwde ruin met veel ras uitstraling, met een lange hals, een edel hoofd en veel behang. Hij heeft een actieve stap en een lichtvoetige, opwaartse draf.”

Bron: KFPS