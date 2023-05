Keuring bij Stal fan de Kadyk levert tien Friese sterren op

Op de locatiekeuring bij Stal fan de Kadyk op woensdag 24 mei hebben tien merries het Sterpredicaat ontvangen. Juryleden Sabien Zwaga, Willem Sonnema, Jolanda Slootjes en aspirant Ellen van Gastel waardeerden drie merries met een eerste premie.

Drie driejarige veulenboekmerries maakten maximale promotie: Nine fan ‘e Hameren Ster (Teun 505 x Loadewyk 431), Mai Elvira Ster (Alwin 469 x Beart 411) en Maaike fan H.M.V. Ster (Jurre 495 x Thorben 466) ontvingen een Ster met een eerste premie. Nine van de familie Osinga uit Vrouwenparochie komt uit de goed fokkende Loadewyk 431-dochter Minke fan ‘e Hameren Ster (mv Jasper 366) die met de prestaties van deze dochter vier Sterren bij haar eerste vijf nakomelingen kreeg en nu Preferent achter haar naam mag schrijven. “Een merrie met zeer veel uitstraling”, complimenteerde Sabien Zwaga. “Een fraai hoofd, veel behang, hoogbenig en opwaarts gebouwd. Ze stapt actief en heeft een draf met een goed achterbeen waarbij ze iets meer ruggebruik zou mogen laten zien.”

Een 9 voor ras

De familie Haagsma uit Marknesse heeft met Mai Elvira (Alwin 469 x Beart 411) weer een mooie loot aan hun Elvira-fokkerij. De jury roemde Mai om haar hele fraaie ras. “Daar hebben we haar een 9 voor gegeven, voor bouw kreeg ze een 8,5”, vertelde Sabien Zwaga. “Haar stap is ruim met takt, haar draf met een voldoende krachtig achterbeen waarbij ze wat meer gedragenheid mag tonen.” Maaike werd op kop geplaatst, waarbij ze in exterieur Mai voor moest laten gaan, maar zich in beweging enorm opwaardeerde. “Ze is gretig en actief in stap en in draf showt ze schakelend vermogen en balans in de wendingen waarbij ze een heel mooi voorbeengebruik heeft”, beschreef Sabien Zwaga de merrie van Coen en Joke van de Belt. Maaike is gefokt door Henny en Marijke Vloedgraven uit de van Fjildsicht-fokkerij stam 70.



Drie dochters van Modelmerrie Pleun

Pleun van ’t Lansink Model (Norbert 444) drukte postuum nog een stempel op deze keuring. Maar liefst drie van haar dochters uit de stal van Rinus Loman en Carla Nijdam kwamen naar de keuring. Noor van ’t Lansink Ster (Fonger 478) en haar even oude halfzus Maud fan ’t Lansink Ster (Omer 493) kregen een Ster met een tweede premie waarbij ze vooral opvielen met hun sterke beweging. De derde halfzus, de vierjarige Jet van ’t Lansink (Tymen 503) bleef stamboek en kreeg een derde premie. Het Preferentschap van Pleun laat daarmee nog één Ster op zich wachten.

Lana met schwung

Lana fan de Nijmoanne Ster AAA (Nane 492 x Fridse 423), voorgebracht door Stal Sibma, maakte indruk met haar schwung in draf. In haar ABFP afgelopen najaar haalde ze al een 9 voor de draf en vol enthousiasme wordt er dan ook uitgekeken naar de tuigconcoursen waar de merrie van Jose Mulschlegel zal verschijnen. De gebroeders Tanck fokten de jeugdige en behendige Metske T van Sessing Ster (Tjebbe 500 x Epke 474). “In stap mag ze meer gelijkheid in passen laten zien, in draf kan ze goed schakelen met een sterk gebruik van het achterbeen.”

Sterren uit mooie moederlijnen

Met Murkje fan Jirnsum Ster verwelkomt Teun 505 opnieuw een Sternakomeling. De merrie die gefokt is door Bote van Balen combineerde een goede stap met een sterk achterbeen in draf waarbij ze meer oprichting mocht laten zien.

Ivonne van Diphoorn Ster (Jehannes 484) werd ook Ster met een tweede premie. De merrie van de familie Veenstra komt uit Kroonjuweel Zita van Diphoorn, gefokt door de familie Ensing, waar in de komende Phryso een uitgebreid artikel van verschijnt. Willem Houterman is na deze keuring ook een Stermerrie rijker. Grytsje Rosanne K. Ster (Sipke 450 x Tymon 456) – haar moeder is een halfzus van Wytse 462 -, gefokt door de familie Kruis, kon de jury met name in beweging overtuigen.

Bron: Phryso