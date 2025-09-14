KFPS CK 2025 CK25: Vorstin nieuwe ‘koningin’ Centrale Keuring

In het algemeen kampioenschap op zaterdag 13 september loopt Vorstin A. van de Heemstede Ster (Teun 505 x Jehannes 484) sterk haar drafronde en wordt hiermee tot Algemeen Kampioen van de Centrale Keuring 2025 gekroond. Het klassement wordt aangevuld met Ieke T. van Sessing Kroon AAA (Omer 492 x Uldrik 457), die de titel reservekampioen in ontvangst neemt. Een mooi resultaat voor de familie Tanck die met Roelien V. fan de Miedwei vorig jaar al de algeheel kampioen hadden.

Vorstin, gefokt en in eigendom van Gert en Joke Peek, werd positief beoordeeld door haar elegantie, opwaartse, lichtvoetige draf en veel statuur. Hiermee overstijgt ze haar ook al zo fenomenale moeder, die in 2023 reservekampioen werd op het Algemeen Kampioenschap.

kampioen- en reservekampioenstitels 4 t/m 6-jarige merries voor Nynthe fan de Valderse en Keetje fan ’t Brillehof

“Het zijn goede kwaliteitspaarden, maar je moet toch een keuze maken”, aldus de jury over de groep paarden die zich vanmorgen wist te plaatsen voor het Kampioenschap 4 t/m 6-jarige merries. En die keuze is gemaakt. Nynthe fan de Valderse Ster AAA (Nane 492 x Time 398) mag zich de nieuwe kampioene noemen, Keetje fan ’t Brillehof Ster AAA (Hette 481 x Uldrik 457) is reservekampioene.

“Ze stapt ruim, heeft een wegzettend voorbeen waarbij het achterbeen goed aansluit en het paard goed in balans is”, aldus de jury over de kersverse kampioen.

Kersverse Modelmerrie Ieke kampioen zeven jaar plus

Model worden was voor de zevenjarige Ieke T. van Sessing Model AAA (Omer 493 x Uldrik 457) al een prachtig resultaat op zaterdag 13 september op de Centrale Keuring 2025. De merrie van de familie Tanck wist ook nog het kampioenschap te bemachtigen bij de zeven jaar en oudere merries.

Hylkje reserve

‘Een merrie met veel statuur, met een ruime en krachtige stap en met een goed gebruik van het achterbeen in draf, een heel compleet paard’, aldus Manuel Gasseling.

Het reservekampioenschap was voor de rastypische en heel sterk stappende Hylkje fan ‘t Kroese beamke Model AA (Jurre 495 x Wier 409) van de familie Dekker uit Bakkeveen.

Voor het kampioenschap bij de zeven jaar en oudere merries kwamen zes paarden in aanmerking, vier kersverse Modelmerries en twee al oudere Modelmerries die een hele beste presentatie lieten zien.

Het KFPS is vanaf zaterdag 13 september 15 Modelmerries rijker. De volgende merries hebben promotie gemaakt naar Model op de Centrale Keuring 2025.

285 Grietje Geertje Fan Lyts Grons Model AA (Jehannes 484 x Tsjalke 397)

fokker/eigenaar: J. Boonstra-Hijlkema, Hichtum

283 Dauwine S.G. Model AA (Jehannes 484 x Jasper 366)

fokker: S. Giliam, Hennaard, eigenaar: Pietie van den Berg, Slappeterp

281 Yfke Friesenhof MerfelderBruch Model AAA (Pier 448 x Doaitsen 420)

fokker: Margret Uphues-Jutzewitz, eigenaar: J.J.A. Vrolijk, Ommeren

286 Ieke T. van Sessing Model AAA (Omer 493 x Uldrik 457)

fokker/eigenaar: familie Tanck, Vragender

289 Gucci M. Model AAA (Alwin 469 x Doaitsen 420)

fokker: M. Milchien, Deurningen, eigenaar: H. Blom, Wijhe

288 Hiltsje fan Klaeiterp Model AAA (Jehannes 484 x Teeuwis 389)

fokker: comb. De Vries, Wommels, eigenaar: Elsinga-de Vries, Slappeterp

293 Diamond M. Model AAA (Julius 486 x Haitse 425)

fokker/eigenaar: M. Milchien, Deurningen

297 Hannah van de Demro Stables Model AAA (Jehannes 484 x Jorn 430)

fokker/eigenaar: Demro Stables, MIerlo

294 Femke van ‘t Kempke Model AA (Omer 493 x Anton 343)

fokker/eigenaar: M.J. Vrieze, Neede

298 Hadewich fan Bommelsteyn Model Sport A (Elias 494 x Alwin 469)

fokker: j.j. v.d. Meulen, Haskerhorne, eigenaar N.L. Schrale,Oudehaske

300 Hiske fan Galinga State Model AA (Jurre 495 x Tsjalle 454)

fokker: Joh. Oosterhaven, Tzum, eigenaar: Geert Oosterhaven, Tzum

301 Imme fan Veldzicht Model AAA (Alwin 469 x Dries 421)

fokker/eigenaar: A.M. Timmerman-de Vries, Wijk en Aalburg

299 Hylkje fan ‘t Kroese beamke Model AA (Jurre 495 x Wierd 409)

fokker, eigenaar: A.O. Dekker, Bakkeveen

302 Indy C. van de Wijdewormer Model Sport AAA (Omer 493 x Dries 421)

fokker, eigenaar: E.A. Constant, Kwadijk

316 Famke van de Demro Stables Model Sport AA (Alwin 469 x Beart 411)

fokker: Demro Stables, Mierlo, eigenaar: J. van Tunen, Raalte

Lees ook:

Bron: KFPS