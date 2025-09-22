KFPS Jubileumkeuringen in Engeland en Ierland

De jubileumkeuring in Engeland op zaterdag 20 september is gewonnen door Wytske fan ter Lune Kroon Sport AAA (Hessel 480 x Maurus 441). Juryleden Annemieke Elsinga en Popke van der Meulen maakten de driejarige Valentina PA of FS Ster (Bartele 472 x Lutger 436) Ster en reserve algeheel kampioen. Een dag later reisde het juryduo door naar de 30-jarige jubileumkeuring in Ierland. Ze konden Janne fan Panhuys Voorlopig Kroon (Tsjalle 454 x Jasper 366) en fokdagkampioen maken. Het reserve algeheel kampioenschap was voor Sterruin Melle fan nij Amerika Ster (Tymen 503 x Hinne 427).

De keuring in Engeland had een extra feestelijk tintje vanwege het 30-jarig jubileum van de Friese paardenvereniging UKFHS. De tienjarige Wytske was al Ster en kreeg op de keuring een eerste premie, ze werd na een tweede beoordeling Voorlopig Kroon en dankzij een IBOP die ze twee jaar geleden al met 84 punten en een AAA-predicaat afsloot, kon ze meteen Kroon worden.

Wytske is een hoogbenige, langgelijnde merrie die in haar hoofd wat edeler mocht zijn en een goede bovenlijn bezit, aldus Popke van der Meulen. “Haar stap is tactmatig en voorzien van heel veel souplesse. In de draf heeft de merrie een goed achterbeengebruik.” Wytske is gefokt door Janet van der Ark en Pieter Wijbenga en in eigendom van Fraithwen Friesians, Ian Garbett en Gaynor Morris, uit Newtown. Naast het mooie succes op de keuring rijdt de merrie zich in Engeland ook in de picture in de dressuur met amazone Gracie Catling.

Drie Stermerries

Op de keuring in Leicestershire kregen drie merries een Ster met een tweede premie. De vijfjarige Marlies van de Meikade Ster A (Willem 508 x Pier 448), de vierjarige Rianne fan Fraithwen Ster (Menne 496 x Stendert 447) en de driejarige Valentina PA of FS Ster (Bartele 472 x Lutger 436). Valentina, gefokt door Janine O’Connor en in eigendom van Ryan Burkinshaw, werd ook reserve algeheel kampioen. Een merrie met veel rastype en een edel hoofd, zo beschrijft Popke van der Meulen. Haar bovenlijn mocht wat sterker, haar beenwerk is hard. “Haar stap was voldoende, ze draaft gedragen, met een goed zweefmoment en een goed achterbeengebruik.”

Tweemaal IBOP

Twee paarden legden nog een IBOP af. Georgia van de Portemonnees Ster AA (Alwin 469 x Haitse 425) wist van A naar AA te promoveren dankzij 77 punten voor haar rijproef. Jeldau fan Fraithwen Kroon AA (Jehannes 484 x Stendert 447) haalde 80 punten, met een 8 voor haar galop.

Jubileumkeuring in Ierland: Twee nieuwe Stermerries

Het was zondag 21 september in Irvinestown een kleine maar fijne keuring. De opname rubrieken leverde twee Stermerries met een tweede premie op. De vierjarige Renske M. Ster (Menne 496 x Jerke 434), gefokt en in eigendom van M. Moon uit Ballymena, en de achtjarige Diadame D. van de Sprong Ster (Meinte 490 x Andries 415), gefokt door Anita van Kempen en in eigendom van Tatyana Devine, verdienden een Ster. Naast blijdschap in Ierland was de vreugde bij de fokkersfamilie van Kempen in Nederland extra groot. Diadame haar moeder Diamant Tr. van de Sprong Model Sport Pref AA (Andries 415) werd Kroonjuweel met het Sterpredicaat van haar dochter.

Nog jeugdige Janne

Bij de Stermerries kwam de zesjarige Janne fan Panhuys, in eigendom van John & Diana Lynd en gefokt door de familie Wijma, als enige in de baan, ze kreeg een eerste premie en bij een tweede ronde werd ze Voorlopig Kroon verklaard. Een rastypische en nog heel jeugdige merrie, met een goede belijning en hard beenwerk, beschrijft Popke van der Meulen. “In haar stap had ze voldoende ruimte en takt. Haar draf was lichtvoetig, met lossigheid en een goed gebruik van het achterbeen.”

Drie Sterruinen

Melle, gefokt door was één van de drie ruinen die Ster werden op de keuring. Ook Kjeld fan Oostenburg Ster (Alwin 469 x Norbert 444), gefokt door Arie en Aukje de Hoek en, net als Melle, in eigendom van David Leathem werd Ster. En dat gold ook voor stalgenoot de driejarige Jesse von de Haarsterweide Ster (Haitse 425 x Oege 267), gefokt bij Marijke Bijker uit Marum, verdiende een Ster met een tweede premie.

