KFPS keuren Frankrijk: Kroonmerrie Foebee (Alwin 469) kampioen

Afgelopen zaterdag is Foebee D’Ambene Kroon Sport A (Alwin 469 x Sape 381) dagkampioen geworden op de keuring in Blot l’Eglise in Frankrijk. De merrie van La Vigonerie d’Ambène en Frederic Martin kreeg als reserve dagkampioen de driejarige Tihï Isaana D’Ambene Ster (Eise 489 x Alwin 469) naast zich. De achtjarige Kroonmerrie Foebee kreeg van juryleden Manuel Gasseling en Marissa Visser een eerste premie, maar kwam voor promotie naar Model tekort.

Vier eerste premie veulens

Bij de veulens kregen vier hengstveulens van de veertien gepresenteerde veulens een eerste premie, alle vier kwamen ze uit de stal van D’Ambène fokstal. Feer D’Ambène (Jeppe 537 x Sape 381), Eron D’Ambène (Murk 540 x Gerben 479), Elio D’Ambène (Murk 540 x Alwin 469) en Floyd T D’ Ambène (Martinus 539 x Bartele 472) kregen allemaal een oranje lintje. Het kampioenschap ging naar Floyd, Eron werd reservekampioen bij de veulens.

Vijf Ster tweede premie

Bij de rubriek opnames kregen vijf merries een Ster met een tweede premie. De vierjarige Renske av Morlund (Markus 491 x Andries 415) werd gefokt in Denemarken bij Debbie v/d Kamp-Kerkmeijer en is in eigendom van Bianca Volkers. Ook de vijfjarige Noor fan Stoeterij de Ros Ster (Tsjalle 454 x Jelke 367) van Lise Lotte Ravet, gefokt door Albert Bainczijk uit Roswinkel, kreeg een Ster. Bij de driejarigen waren het Vick Abby D’Ambène Ster (Auwert 514 x Gerben 479), Tiala Hope D’Ambène Ster (Dedmer 519 x Rommert 498) en Tihïa Isaana Ster (Eise 489 x Alwin 469) die Ster werden, waarbij Tihïa uit de succesvolle stal La Vigonerie d’Ambène ook algeheel reservekampioen werd.

Bron: KFPS