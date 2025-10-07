KFPS keuren in de VS: Famke Maaike Model én Kampioen

Op de keuring in Shipshewana in de VS, op vrijdag 3 en zaterdag 4 oktober, kon een nieuwe Modelmerrie bijgeschreven worden: Famke Maaike Model AA (Julius 486 x Reinder 452). Juryleden Jan Hellinx en Frans Smits maakten één merrie Kroon (en reserve dagkampioen) en twee merries werden er gewaardeerd met Voorlopig Kroon.

Rassige Famke Maaike

De achtjarige Famke Maaike showde veel rasuitstraling, met een lange, goedgevormde hals. Ze was langgelijnd en correct gebouwd met correct beenwerk. “Ze had een ruime, krachtige, taktmatige stap en draaft lichtvoetig met veel kracht en balans”, luidde de toelichting van Jan Hellinx. De Modelmerrie is gefokt door Ted & Tina Vanderkooi uit Ontario en in eigendom van Joanna Parrish-Lubbers. Twee jaar geleden werd Famke Maaike Kroon en ook fokdagkampioen in Shipshewana. Toen haalde ze in haar aangespannen proef het AA-predicaat met 77 punten.

Vijf driejarigen Ster

De kwaliteitsvolle rubriek met driejarige merries leverde vijf merries op die het Sterpredicaat in ontvangst mochten nemen. Eén daarvan kreeg een Ster met een eerste premie. Tineke P Ster (Meinte 490 x Norbert 444), gefokt en in eigendom van Klaas en Mares Vanderploeg, werd in de tweede ronde bekroond met Voorlopig Kroon. Een grootramig, sterk gebouwde merrie, beschrijft Jan Hellinx. “Ze heeft een krachtige, ruime stap en een lichtvoetige, ruime draf.”

Stermerrie Jubilee Kroon

Op de keuring werden twee merries aangeboden in de categorie vier tot en met zesjarige Stermerrie. Beide merries haalden het Voorlopig Kroonpredicaat binnen. De zesjarige Kaatje van Imperial Reign Ster (Alwin 469 x Olof 315), gefokt en in eigendom van Jurstine Marshek-Dornbier, is voorzien van een edel hoofd, goed gevormde hals, lichte hoofd-hals verbinding en veel behang. Naast veel ras uitstraling heeft ze ook een goede romprichting, een sterke bovenlijn en liet ze een ruime stap en krachtige opwaartse draf zien.

Ook de zesjarige Jubilee HHF Kroon AA (Julius 486 x Fridse 423) werd Voorlopig Kroon en kon dat een dag later dankzij een IBOP van 77,5 punten meteen omzetten naar definitief Kroon. Jubilee, gefokt door Hopeful Harvest Farm en in eigendom van Stephanie Lien D’Urso werd bekroond als algeheel reservekampioen. Een moderne, sterk gebouwde merrie met veel statuur, een ruime tactmatige stap en lichtvoetige ruime opwaartse draf.

Marte Ster AA

Over IBOP gesproken, een topscore van 80 punten realiseert Marte R.S. fan Top en Twel Ster AA (Alwin 469 x Brandus 345) die op de keuring promoveerde van stamboek naar Ster met een tweede premie. De rastypische Marte showde een edel hoofd en veel behang, een goede schouderpartij en bovenlijn en ze heeft een iets hellend kruis, zo zagen de juryleden. “En een vlotte actieve stap en ruime draf.”

Beatrix jeugdkampioen

Het jeugdkampioenschap was voor Beatrix B. (Ulbrân 502 x Tiede 501), die een tweede premie kreeg met haar moderne en hoogbenig bouw en luxe uitstraling. “Met een voldoende stap en een opwaartse draf.” Twenter Willow HHF (Julius 486 x Alwin 469) kreeg ook een tweede premie en werd reservekampioen bij de jeugd. Ze was royaal ontwikkeld, langgelijnd met een ruime, soepele stap en een voldoende draf.

Vier eerste premie veulens

De veulenrubrieken leverden vier eerste premies op: drie hengstveulens en één merrieveulen gingen met een oranje lint naar huis. Dain of Friesian Connection (Wylster 463 x Mintse 384), Dexter HHF (Ulbrân 502 x Alwin 469) en Felix of Friesian Connection (Mintse 384 x Tjaarda 483). Het kampioenschap ging naar de rassige en hoogbenige Dain die een lange hals, hard en correct gesteld beenwerk liet zien. “Zijn stap is voldoende ruim en hij was lichtvoetig en makkelijk schakelend in draf”, aldus Jan Hellinx. Het reserve kampioenslint was voor de correct gebouwde Dexter die een sterke bovenlijn en voldoende rastype bezat. “En een ruime, soepele stap en een ruim gedragen draf.”

Merrieveulen Feline kampioen

Merrieveulen Feline EDS (Teun 505 x Julius 486) haalde als enige merrieveulen een eerste premie en werd daarmee automatisch kampioen. Ze was modern en sterk gebouwd met een luxe opdruk en hard en fijn beenwerk. “Ze liet een ruime stap en lichtvoetige draf zien met veel buiging in de gewrichten.” Het reservekampioenschap was voor het tweede premie veulen Daphne (Sjouke 453 x Anne 340), een veulen met veel front, voldoende correct gebouwd, met een stap met ruim voldoende tact en een ruime krachtige draf.

Bron: KFPS