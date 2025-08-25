KFPS keuren in de VS: Janneke kampioen en Voorlopig Kroon, Guusje Kroon

De zesjarige Janneke fan Hardenberg Ster (Norbert 444 x Fridse 423) is fokdagkampioen geworden in New Gloucester, Maine, in de VS. Juryleden Jolanda Slootjes en Willem Sonnema maakten de zevenjarige Guusje v/d Bokkefarm Kroon AA (Jehannes 484 x Beart 411) algeheel reservekampioen.



De keuringen in de VS zijn van start en de eerste stop voor het juryduo was in Maine. Daar kregen drie merries het Sterpredicaat, waarvan één stamboekmerrie. Het kampioenschap kwam uit de rubrieken met oudere merries waar drie eerste premies konden worden vergeven.

De titel ging naar Janneke – gefokt door Hardenberg Horse Farm in Illionois en in eigendom van Nathan Daigle – die met veel front en uitstraling door de baan ging. De merrie bezit een edel hoofd en heeft lengte in de hals, een goede bovenlijn en romprichting met een goed kruis qua ligging en lengte. Haar beenwerk is droog en ze heeft hoge, smalle hoeven, zo beschrijft Jolanda Slootjes. ‘Ze liet een tactmatige, actieve stap met ruimte en buiging zien, en een krachtige draf met een goede zelfhouding en balans.’

Guusje Kroon

Het reserve algeheel kampioenschap ging naar Guusje, gefokt door Cor en Nel Beentjes en in eigendom van Katherine Hammond, die Kroon werd dankzij een in Nederland eerder al behaalde 78,5 punten voor haar IBOP. Guusje heeft een sprekend hoofd, goed gevormde kap en veel front. Haar romprichting en bovenlijn zijn goed, ze heeft een wat lang en hellend kruis. Het beenwerk zou iets beter van kwaliteit mogen zijn maar wel goede beenstanden, licht Jolanda Slootjes toe. ‘Haar stap was actief, met een ver naar voren grijpend voorbeen en buiging in het achterbeen. Haar draf is krachtig, mocht wat meer zweefmoment hebben, en met een goed ondertredend achterbeen.

Eerste premie

Een derde Stermerrie kreeg een eerste premie, maar maakte geen verder promotie: Elin R.S. fan Top en Twel Ster AA (Onne 376 x Haitse 425). De achtjarige merrie zette een dag voor de keuring een goede IBOP met 79 punten neer, de beste van alle IBOP’s, en zette haar A-predicaat om naar AA. Elin heeft veel behang en een voldoende sprekend hoofd, een voldoende sterke rug waarbij de lendenen wat sterker mochten en het kruis wat langer. Haar beenwerk was voldoende van kwaliteit, maar iets kort gekoot. ‘Haar stap was ruim en taktmatig met voldoende buiging en een draf die meer bergop zou mogen.’

Mats kampioen ruinen

Op de keuring werden zeven ruinen gepresenteerd, waarvan er twee een Ster met een tweede premie kregen. Kampioen bij de ruinen werd de vijfjarige Mats ût de Grachten Ster AA (Matthys 504 x Dries 421) die een jaar geleden in Amerika al zijn Sterpredicaat met een tweede premie haalde en op deze keuringsdag met een eerste premie werd beloond. Mats, gefokt door Michel Schothorst en in eigendom van Tori Zirpolo, is een grootramige ruin, met veel front, een edel hoofd en veel halslengte. De rug mocht een fractie sterker, het beenwerk is van goede kwaliteit, maar wat kort en stijl gekoot. ‘Hij presenteerde een actieve stap met veel buiging en een excellente draf met veel houding en grote, krachtige passen.’

Eén Sterhengst

Van de vijf gepresenteerde hengsten kreeg Steppenwolf of Sea Chanty Farm (Tiede 501 x Wierd 409) een Ster. Een langgelijnde, hoogbenige hengst met een voldoende sprekend hoofd, een lange verticale hals met een goede kap. De lange schouder was wat stijl en de lendenen zouden wat meer bespiering mogen hebben, zo zagen de juryleden. De voorbeenstand zou iets correcter mogen, wel voldoende van kwaliteit. ‘De stap had souplesse en ruimte, de draf was actief, ruim en krachtig waarbij hij goed bergop ging.’

Bron: KFPS

