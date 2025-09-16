KFPS keuren in Duitsland: Meinte 490-dochter Flore kampioen, Ilka Kroon

Op de keuring in het Duitse Schweitenkirchen is de achtjarige Flore van de Bist Ster (Meinte 490 x Stendert 447) kampioen geworden. Het was de tweede keer dat Flore fokdagkampioen werd, ook in 2022 haalde ze deze titel binnen. De driejarige Tessa vom Lindenbaum Ster (Markus 491 x Tsjalke 397) kreeg een Ster met een tweede premie en werd reserve algeheel kampioen. Na een goed afgelegde IBOP voor juryleden Jan Hellinx, Hendrik van der Meulen en Frans Smits kon Ilka vom Osterbachtahl Kroon (Alwin 469 x Haitse 425) het Kroonpredicaat in ontvangst nemen.

Flore, gefokt door Louis van Olmen en in eigendom van Martin Junginger, kreeg een eerste premie en is een sterk gebouwde merrie met een wat klassieke opdruk, met goed beenwerk en ruime actieve stap, beschrijft Jan Hellinx. “Ze heeft en een krachtige ruime draf met veel buiging in het achterbeen.”

Reserve algeheel kampioen Tessa heeft een luxe uitstraling, is hoogbenig en modern gebouwd, met een goede bovenlijn en hard beenwerk dat correcter kon zijn qua voorbeenstand. “Haar stap is actief, ze heeft een opwaartse draf met ruime passen”.

Bij de driejarige merries kreeg ook Thyra vom Schladitzer See Ster (Ulbrân 502 x Jasper 366) een Ster met een tweede premie. Een merrie met voldoende rastype, langgelijnd met een goede bovenlijn en voldoende correct beenwerk, beschrijft Jan Hellinx. “Ze heeft een wat korte stap en een ruime, krachtige draf.”

Vijf eerste premie veulens

Bij de hengstveulens kregen er drie een eerste premie. Daarvan werd Enno N. (Murk 540 x Matthys 504) van Carmen Fidelus uit Kirchenthumbach aangewezen als beste hengstveulen. Enno was goed ontwikkeld met een lange hals, een voldoende sterke bovenlijn en een lang kruis. “Zijn stap is taktmatig en hij heeft een krachtige draf met veel balans en buiging in het achterbeen.”

Een eerste premie was er voor hengstveulen Franz von der Halde (Mans 543 x Tymen 503). Een modern gebouwd hengstje met goed beenwerk, een voldoende ruime stap en lichtvoetige en opwaartse draf. Ook Elias van Grafendorf (Gosse 526 x Onne 376) kreeg een oranje lintje. Hij heeft een edel hoofd en goedgevormde hals met veel ras uitstraling, is evenredig gebouwd en sterk in de verbindingen. “Hij heeft een actieve stap en een draf met veel houding.”

First Edition aan kop bij merrieveulens

Bij de merrieveulens kregen er twee een eerste premie. Als beste werd aangewezen First Edition vom Dillinger Land (Maurus 441 x Tymen 503) van Jessica Wistop uit Medlingen. Een veulen met een edel hoofd en een luxe uitstraling. Ze was evenredig gebouwd en voorzien van hard beenwerk met iets een sabelbenig achterbeen. “Ze toonde een vlijtige stap en een lichtvoetige draf met veel souplesse.”

Een eerste premie was er ook voor Enna von der Halde (Martinus 539 x Meinte 490) van Martin Junginger uit Neenstetten. Enna was langgelijnd, goed ontwikkeld, met voldoende rastype en hard en correct beenwerk. “In stap was ze voldoende krachtig en haar draf heeft veel houding en balans.”

Een Sterruin en twee Sterhengsten

Naast de merries presenteerden zich ook een aantal ruinen en hengsten zich voor de jury. De vierjarige Riddick v.d. Holledau Ster (Menne 496 x Epke 474) verdiende een Ster met een tweede premie. Een voldoende rassig en grootramig paard met lange hals, goede romprichting en correct beenwerk. “Hij liet een voldoende ruime en krachtige stap zien en in draf maakte hij veel houding met voldoende souplesse.”

Bij de hengsten kregen er nog twee een Ster. Robyn v.d. Holledau Ster (Tiede 501 x Bikkel 470) was sterk gebouwd, showde statuur en had voldoende correct beenwerk. “Hij heeft een ruime, vlotte stap en een krachtige opwaartse draf.”

Ook Olympus von Steinbach-Ries Ster (Tiede 501 x Beart 411) werd Ster, met veel behang, evenredige bouw met een wat kort voorbeen en voldoende hard beenwerk met wat smalle hoeven. “Hij had een voldoende, ruime, taktmatige stap en veel balans in draf.”

Bron: KFPS