KFPS Keuren in Guatemala: Emma (Alwin 469) Model en kampioen

Het juryduo Willem Sonnema en Jolanda Slootjes heeft hun reis vanuit Mexico voortgezet naar Guatemala. Daar konden zij afgelopen donderdag tijdens de keuring een merrie tot Model verklaren: Emma van Diphoorn Model AAA (Alwin 469 x Sierk 326). Emma werd bovendien uitgeroepen tot kampioen en kreeg naast zich een kersverse Kroon AA-merrie: Amarins Ymkje Kroon AA (Mewes 483 x Felle 422).

KFPS Door

Emma, gefokt door de familie Ensing uit Sleen en in eigendom van Juan Carlos Lemus Matta, was een imponerende merrie met een edel hoofd en een verticale, wat zware hals, een sterke bovenlijn met kruislengte en een goede kruisligging en goede romprichting. De hoeven waren wat smal maar verder fijn en droog beenwerk. Goed door het lichaam stappend met activiteit en een krachtige draf met veel balans en mooi gebruik van het voorbeen.

IBOP: AAA voor Aktion

Voor de IBOP kwamen er drie paarden in de baan. De hoogste score met 82,5 punten was voor Aktion R Ster (Wimer 461 x Dries 421) van Raul Gonzalez Zometa. De door de familie Raaijmakers in Geffen gefokte hengst toonde een actieve stap die wat ruimer zou mogen zijn en een heel imponerende draf met afdruk, buiging, houding en een goede verruiming. De galop was ruim gesprongen met souplesse en een goed ondertredend achterbeen.

Kroon AA voor Amarins Ymkje

Een AA-score van 77 punten was er voor Stermerrie Amarins Ymkje Kroon AA (Mewes 483 x Felle 422), ook van Gonzalez Zometa die een hele succesvolle keuring had. De door Siebrand en Mieke Haarsma uit Oudega gefokte merrie liet een actieve stap zien die wat ruimer mocht, maar met een goede buiging in het achterbeen. De draf toonde veel balans, zelfhouding en zweefmoment. Daarbij was haar galop actief, goed gedragen en met een ruim naar voren grijpend voorbeen.



Een dag na haar IBOP kreeg de 10-jarige merrie een eerste premie en kon aan het eind van de dag worden gepromoveerd naar Kroon AA. Jolanda Slootjes en Willem Sonnema zagen een langgelijnde merrie met een iets lang hoofd, maar wel met rasuitstraling door de lange verticale hals en veel front. Amarins Ymkje bezat een opwaartse bouw en een goede bovenlijn en kruis, droog beenwerk met correcte beenstanden. Haar stap was soepel en actief, haar draf ruim waarbij het achterbeen nog iets meer onder de massa had mogen komen, wel heel veel schoudervrijheid.

Stalgenoten Cloe en Ela jeugdkampioenen

Het kampioenschap bij de jeugd ging naar de twenter met een eerste premie: Cloe CR (Laurens fân Stal Bellefleur x Lambertus fan Bommelsteyn). De merrie, gefokt en in eigendom van Juan Carlos Lemus Matta, heeft een sprekend hoofd met een lange hals die wat meer kap zou mogen hebben. Ze is langgelijnd met een wat stijle schouder en een goede kruisligging. Haar beenwerk was van voldoende kwaliteit, ze liet een ruime soepele stap zien en een ruime draf met souplesse en buiging in het achterbeen.



Reserve jeugdkampioen werd Ela CR (Wibout 511 x Eibert 419), het enige veulen op de keuring en stalgenoot van Cloe. Een goed ontwikkeld veulen met een lang, maar sprekend hoofd en een lange verticale hals. De rug zou wat sterker mogen en de romprichting was wat neerwaarts. De beenstanden waren correct en van voldoende kwaliteit. De stap was tactmatig en ruim met een goed voorbeengebruik. De draf toonde afdruk en buiging in het achterbeen, maar zou net wat meer bergop mogen.



Het jeugdkampioenschap bij de hengsten was voor de enige enterhengst op de keuring: F-Bucefalo (Naik E. x Alwin 469) van Jonathan Ovidio Paz Morales. Een luxe enter, zo oordeelden de juryleden. Met een sprekend, iets lang hoofd, een voldoende bovenlijn en goede kruisligging. De stap toonde buiging en activiteit, de draf bleef in een hoog ritme en zou meer bergop mogen zijn.

Veit en Dubai kampioenen bij de hengsten

Bij de hengsten ging het kampioenschap en het reservekampioenschap naar twee hengsten die al Ster waren. Veit von Greifenstolz Ster (Tiede 501 x Bartele 472) van José Carlos Estrada Almengor kreeg het kampioenslint omgehangen. Veit werd gefokt door Ralf Reinhardt en is een hengst met een edel hoofd, lange, iets horizontale hals met een lichte hoofd-hals verbinding. Een goede bovenlijn en voldoende kruisligging en lengte. Hij bezit iets smalle hoeven, met verder goed beenwerk. Met name de stap van Veit was goed zo zag het jurykoppel: “Heel ruim met veel souplesse door het lijf en met goede schoudervrijheid. De draf was ook met veel souplesse en ruimte, waarbij er veel buiging in het achterbeen was.”



Het reserve kampioenschap was voor Dubai fan Henswoude Ster AAA (Nane 492 x Jakob 302). De langgelijnde, hoogbenige hengst met veel rasuitstraling is gefokt door Germ Aise Bouma uit Oldeboorn en in eigendom van Raul Gonzalez Zometa. “Het beenwerk van Dubai is voldoende, de stap had wat ruimer gemogen maar bezat wel voldoende tact. De hengst had een ruime draf met goede bergop bewegende momenten.”

Bron: KFPS