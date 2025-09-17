KFPS keuren in Oostenrijk: Meinte 490-dochter Elvie Ster en kampioen

Op 7 september gingen juryleden Jan Hellinx, Hendrik van der Meulen en Frans Smits naar Oostenrijk voor de keuring in Ramsau am Dachstein. Als algeheel kampioen wezen ze de achtjarige Elvie uut ’t Noorderbroek Ster A (Meinte 490 x Nanno 372) aan. Sterruin Matthias-K Ster (Markus 491 x Tsjalke 397) werd reserve algeheel kampioen.

Op de keuring kregen vier paarden een Ster. De driejarige Valentina van Schafer Ster (Jurre 495 x Epke 474), een voldoende rassige merrie die evenredig gebouwd is met een sterke bovenlijn. “Ze stapte voldoende ruim en actief en liet voldoende kracht in de draf zien”, beschrijft Jan Hellinx.

Stamboekmerries Clazina Frieschwijk Ster (Gerben 479 x Time 398) en Elvie uut ’t Noorderbroek Ster A (Meinte 490 x Nanno 372) maakten promotie van stamboek naar Ster met een tweede premie. Clazina is langgelijnd en heeft veel statuur met voldoende correct beenwerk en ze stapt vlijtig en draaft met houding. Elvie is wat neerwaarts gebouwd, met veel rasuitstraling, een goede kruislengte, correct beenwerk. “Haar stap is ruim, soepel en taktmatig. In draf maakt ze veel houding en heeft ze een krachtig achterbeen.”

Elvie werd dagkampioen. De reservetitel ging naar het paard met de vierde Ster: Matthias-K Ster (Markus 491 x Tsjalke 397). Een paard met veel rasuitstraling dankzij een edel hoofd en een lange, verticale hals. Matthias was hoogbenig, had een goede romprichting en voldoende correct beenwerk. “Zijn stap was ruim en taktmatig, in draf was hij lichtvoetig en liet hij veel balans zien.”

Twee eerste premie veulens

Bij de veulens gingen twee hengstveulens naar huis met een oranje lintje. Fin vom Pilzhof (Arent 515 x Tiede 501) en Emil v. Hallmooshof (Kees 531 x Tsjalle 454) kregen beide een eerste premie. Fin was sterk gebouwd, met een goed rastype en correct beenwerk. “Hij had een actieve stap en een opwaartse, ruime draf.”

De titel beste veulen ging naar Emil, van M. Rettenwender uit Filzmoos. Het hengstveulen was goed ontwikkeld, bezat veel rasuitstraling, was langgelijnd en voorzien van correct beenwerk. “Zijn stapwas ruim en taktmatig, hij had een ruime draf met souplesse.”

Bron: KFPS