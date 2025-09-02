KFPS keuren in Zweden: Kampioenen van Sipke 450 en Meinte 490

De keuring in Zweden in het weekend van 30 en 31 augustus vond op twee verschillende locaties plaats. In Ljunby en in Hallstahammer konden juryleden Popke van der Meulen en Ellen van Gastel twee Stermerries kampioen maken.



In Ljungby werd de vierjarige Pandora Fleur av Stall Lexius Ster AA (Sipke 450 x Take 455) kampioen. De merrie van Helena von Vowern, gefokt door Gunilla Axberg, haalde in de ochtend 78,5 punten en een AA voor haar IBOP, met een opvallend goede stap. Aan de hand liet de jeugdige merrie veel rasuitstraling zien met veel behang, zo zagen de juryleden. Op de lendenen was ze iets strak, maar het belemmerde haar niet in de beweging. “Ze heeft een zeer ruime, taktmatige stap en in de draf een sterk ondertredend achterbeen.”

Eerste premie voor Elioth

Een eerste premie was er voor hengstveulen Elioth frân Norrhult (Kees 531 x Tsjalle 454). Het hoogbenige en langgelijnde veulen combineerde een zeer rassig, edel hoofd met een middenstuk wat voor het mooie wat meer in verbindingen mocht zijn. “Hij liet een actieve, taktmatige stap zien en zijn draf is opwaarts met veel takt en lichaamsgebruik.”

Luna promoveert naar Ster

In Hallstahammer maakte de zesjarige stamboekmerrie Luna d’Argento af Aftonmora Ster (Meinte 490 x Tsjalle 454) promotie naar Ster en werd ze fokdagkampioen. Een luxe merrie die goed in het model staat, met een verticale lange hals, een sterke bovenlijn met een lang, iets hellend kruis, beschrijft Popke van der Meulen. “De merrie stapt goed. In draf maakt ze een goede houding en draaft met veel takt, een gemakkelijk tempo en met veel kracht door de baan.”

Mentalent Rintsje ook Ster

Bij de ruinen kwam de grootramige en hoogbenige Rintsje B. Ster A Sport Elite (Reinder 452 x Heinse 354) in de baan en kreeg een Ster uitgereikt. Rintsje is gefokt door G. Benedictus uit Garyp en in eigendom van Armanda Krogstad die met de ruin samengesteld ment en net weer terug was uit Nederland waar ze met de WK heeft meegedaan. De rassige Rintsje heeft een lange, verticale hals en een positieve romprichting.

Grootramige hoogbenige rassige ruin met een lange verticale hals en een positieve romprichting. “Zijn stap is ruim en taktmatig en dat geldt ook voor zijn draf die wat een hoog ritme had.” Rintsje kreeg de kampioensdeken voor de ruinen omgehangen.

Bron: KFPS