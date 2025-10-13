KFPS Keuren VS: Succesvolle keuringen in Arizona, Texas, Georgia en Michigan

Afgelopen week stonden er verschillende keuringen van het Friese stamboek op het programma in de Verenigde Staten. De aftrap vond plaats in Queen Creek, Arizona, waar Aurora Van Hegro (Wylster 463 x Norbert 444) een eerste premie behaalde en zowel jeugd- als dagkampioen werd. In Greenville, Texas werd de driejarige Tineke fan FriesianRun Ster (Tjalbert 460 x Bene 476) uitgeroepen tot dagkampioen. Bovendien maakte ze promotie naar de titel Voorlopig Kroon. Tijdens de keuring in Georgia ging de titel van kampioen naar de twenter Zabrina MFF (Tsjalle 454 x Jasper 366). De keuringsweek werd afgesloten in Corunna, Michigan, waar afgelopen zaterdag Boujee of Majestic Friesians (Julius 486 x Goffert 369) een eerste premie behaalde en werd uitgeroepen tot dagkampioen.

De jury was bijzonder te spreken over Aurora. “Een langgelijnde en hoogbenige enter met een luxe uitstraling, een sterke bovenlijn en hard beenwerk. Haar stap was actief en haar draf lichtvoetig,” aldus jurylid Jan Hellinx, die samen met Frans Smits de paarden beoordeelde op deze kleine, maar druk bezochte keuringsdag.

De titel van reserve jeugdkampioen ging naar de twenter Wayra van Hergo (Emiel fan d’ald Loop x Wylster 463). Wayra kreeg een tweede premie en werd door de jury omschreven als een merrie met voldoende ras, een goed gevormde hals en een goede kruisligging. “Ze bezit correct beenwerk, met een iets korte stap en een ruime, voldoende lichtvoetige draf,” zo lichtte Hellinx toe.

Vijf Sterren

Een Ster was er voor stamboekmerrie Margot FX Ster (Elias 494 x Mintse 384) die ook het reserve dagkampioenschap op haar naam schreef. “Een merrie met een rijk front, veel behang, langgelijnd en met correct beenwerk waarbij haar rug wat sterke mocht. Haar stap was ruim en voldoende krachtig, haar draf was lichtvoetig en opwaarts.” De vijfjarige L. Guinevere.X Ster (Hessel 480 x Monte 378) kreeg geen uitnodiging voor de volgende ronde, maar werd wel reservekampioen bij de merries.

Ook de vijfjarige ruin Olle van Hilberalti Ster (Teun 505 x Dries 421) werd Ster met een tweede premie. En nog drie hengsten werden met een Ster gewaardeerd: Lord Ster (Menne 496 x Piter 312) en Majestic Mars Ster (Norbert 444 x Mintse 384) en Ryker fan Stal Snyder Ster (Matthys 504 x Jorn 430)

Lyanne D reservekampioen in Greenville Texas

De titel van reserve dagkampioen ging in Greenville Texas naar de zesjarige Lyanna D Ster (Hessel 480 x Doaitsen 420). Zij kreeg een tweede premie en werd door de jury geroemd om haar uitstraling en correcte bouw. “Een jeugdige, correct gebouwde merrie met een ruime, soepele, tactmatige stap en een lichtvoetige draf met voldoende kracht,” aldus de jury.

Nog vier Sterren bij opname

Bij de rubrieken met opnames kregen vier merries een Ster, waarvan één met een eerste premie. Dat was dagkampioen Tineke, gefokt en in eigendom van de familie Plantinga, die door de juryleden omschreven werd als modern, sterk gebouwd en goed in het rastype staand, met hard en correct beenwerk. “Ze had een krachtige, ruime stap en een krachtige ruime draf met veel houding”, beschrijft Jan Hellinx.

Ook de driejarige ruin Zwierig of Stillwater Ster (Tjalbert 460 x Teade 392) werd Ster met een tweede premie.

Moeder en twee dochters Ster

Bij de stamboekmerries maakte de achtjarige Doudsje fan Pleasant Hill Ster AA (Julius 486 x Leffert 306) promotie naar Ster met een tweede premie, mede dankzij een IBOP menproef waarvoor ze 77,5 punten kreeg. Het werd een mooie dag voor Doudsje, ook haar beide dochters werden Ster: de vierjarige Setske fan Pleasant Hill Ster (Bene 476 x Julius 486) en de driejarige Tjerkje fan Pleasant Hill Ster (Thorben 466 x Julius 486).

Eerste premie hengstveulen

Van de vier gepresenteerde veulens kreeg hengstveulen Eclipse VE (Jehannes 484 x Bartele 472) een eerste premie en werd veulenkampioen. “Een rassig veulen met een royale voorhand. Eclipse was sterk gebouwd en bezat correct beenwerk. Zijn stap was ruim voldoende krachtig en in zijn ruime draf liet hij veel balans en souplesse zien.” Het reservekampioenschap bij de veulens was voor Femke fan FriesianRun (Teun 505 x Julius 486) die een tweede premie kreeg.

Twenter kampioen in Georgia

De tweejarige Zabrina is gefokt door Erin Miley en in eigendom van Karinna Hall. Juryleden Dik Brummel en Marissa Visser wezen de driejarige Tempest LRF Ster (Tsjerk 328 x Tsjalke 397) aan als reserve dagkampioen.

In totaal werden drie paarden op de keuring Ster. Naast Tempest werd de vierjarige Sabine T.K. Ster (Pier 448 x Feitse 293) ook Ster met een tweede premie. En de zesjarige hengst Kai Mila J. Ster (Tsjalle 454 x Folket 353) werd onderscheiden met een Ster, én kampioen bij de hengsten.

Vier veulens, één eerste premie

Van de vier gekeurde veulens kreeg er één een eerste premie. Hengstveulen Fritz fan Link (Ulbrân 502 x Bene 476) werd daarmee automatisch kampioen. D. Lucas (Hidde fân Stal Bellefleur x Tjaarda 483) werd met een tweede premie reservekampioen bij de hengstveulens. Merrieveulen Folly fan Link (Ulbrân 502 x Norbert 444) – net als de hengstveulenkampioen van Maria Link – werd kampioen bij de merrieveulens.

Keuring in Corunna

Reserve dagkampioen in Corunna was de enige merrie die Ster met een tweede premie werd, de driejarige Theodora Ster (Thorben 466 x Tsjalle 454). Het reserve jeugdkampioenschap werd door juryleden Dik Brummel en Marissa Visser toegewezen aan Boutique of Majestic Friesians (Ulbrân 502 x Hessel 480), die net als de kampioen gefokt is door succesvol deelnemer Lori Brock.

Drie Ster voor hengsten/ruinen

Bij de ruinen vielen er twee Sterren: de negenjarige Chewbacca Sable Ster A (Maiko 373 x Sipke 450) werd Ster met een tweede premie en reservekampioen bij de hengsten/ruinen. Het kampioenschap ging naar de achtjarige Frederik of Boonstra Friesians Ster AA (Julius 486 x Doaitsen 420) die een Ster met een eerste premie kreeg en in zijn IBOP ook een mooie score van 78 punten neerzette. De driejarige hengst Tsjalrez van de Andrews Ster (Tymen 503 x Onne 376) kreeg met zijn fraaie rastype en sterke draf ook een Ster.

Zes eerste premie veulens

In de baan verschenen voor de juryleden elf veulens, waarbij er maar liefst zes een eerste premie kregen. Bij de hengstveulens ging het kampioenschap naar Eros of Majestic Friesians (Hessel 480 x Meinse 439). Reserve werd stalgenoot Eison of Majestic Friesians (Eise 489 x Tsjalke 397).

Bij de merrieveulens ging het kampioenslint om de hals bij Dottie B. (Ulbrân 502 x Onne 376), Reservekampioen werd Fjoer EDS (Teun 505 x Nane 492).

Bron: KFPS