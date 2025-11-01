KFPS: Mechteld van der Kooi stopt, Henk Lassche wordt directeur

Mechteld van der Kooi ging afgelopen januari aan de slag als interim-directeur van het KFPS en zal die werkzaamheden per 1 december beëindigen, dat gebeurt op haar eigen verzoek. Het interim-bestuur heeft Henk Lassche, die interim-bestuurslid was, benoemd tot directeur van het KFPS.

Ellen Liem Door

Mechteld van der Kooi blijft tot medio januari 2026 verbonden aan het KFPS om een zorgvuldige overdracht van werkzaamheden te waarborgen. Het bestuur van het KFPS spreekt haar grote waardering uit voor de wijze waarop zij zich het afgelopen jaar met toewijding en professionaliteit heeft ingezet voor het stamboek en de organisatie in een dynamische periode heeft geleid.

Henk Lassche

Henk Lassche (46) brengt een brede kennis in op het gebied van team- en organisatieontwikkeling en beschikt over ruime bestuurlijke ervaring. Daarnaast heeft hij financieel inzicht opgedaan als adviseur voor ondernemers en voorzitter van de algemene directie van een accountants- en advieskantoor. Zijn achtergrond als jurylid, organisator en bestuurder in de paardenhouderij sluit uitstekend aan bij de doelstellingen en de ambities van het KFPS.

Vacature bestuurslid

Sinds medio juli vervult Henk Lassche de functie van interim-bestuurslid binnen het KFPS. Binnen het bestuur combineerde hij de rol van penningmeester en secretaris. In de portefeuilleverdeling was hij met name betrokken bij audit en finance, interne organisatie en fokkerij en hengstenselectie. In die periode heeft hij een goed inzicht gekregen in de organisatie en haar uitdagingen. Met zijn aanstelling tot directeur per 1 december komt er een positie vrij in het interim-bestuur. In een nadere afstemming tussen interim-bestuur en vertrouwenscommissie zal op korte termijn deze vacature worden opgevuld.

Bron: KFPS