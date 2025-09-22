KFPS stamboekkeuring Boxtel: Drie uitnodigingen voor promotiekeuring

Afgelopen zaterdag werd de stamboekkeuring in Boxtel gehouden. Hierbij werden drie driejarige merries Ster, drie oudere merries kregen van juryleden Corrie Terpstra, Wieneke Waaijer-Blom en Jolanda Slootjes een eerste premie en daarmee een uitnodiging voor de promotiekeuring. Drie veulens gingen naar huis met een oranje lint.

Drie eerste premie merries

Boxtel is de eerste in de rij stamboekkeuringen met mogelijkheid tot graadverhoging op de promotiekeuring. Onder de gestelde voorwaarden kwamen drie merries tot een eerste premie en kunnen door naar Exloo op 11 oktober. De eerste premies gingen naar: de vijfjarige Nienke Ster (Gerben 479 x Pier 448) van Nicky Slegers, de achtjarige Stermerrie Flantje qantje P Ster AA (Hessel 480 x Onne 376) van Jan Peeters en de negenjarige Beau fân Stal Bellefleur Kroon Sport A (Jehannes 484 x Beart 411) van de familie Schrauwen.

Drie eerste premie veulens

In Boxtel verschenen 18 veulens voor de jury: 9 hengstveulens en 9 merrieveulens. Van alle gepresenteerde veulens kregen er drie een eerste premie: Dirk (Tiede 501 x Doaitsen 420), Dario K. (Jeppe 537 x Sipke 450) en merrieveulen Freekje van de Oudekleefsebaan (Tiede 501 x Tjebbe 500).

Drie Stermerries bij de opname

In de opnamerubriek van de driejarige merries kregen drie merries een Ster met een tweede premie: Vienna Ster (Matthys 504 x Wimer 461), Talida van de Ossestaart Ster (Matthys 504 x Sake 449) en Veerle JVM Ster (Foeke 520 x Hessel 480).

Van drie stamboekkeuringen naar de promotiekeuring

Boxtel is één van de drie stamboekkeuringen (de andere twee zijn 25 september in Harich en 4 oktober in Nunspeet) waarbij merries die een eerste premie krijgen én na 1 mei 2025 een veulen hebben gehad nog in aanmerking kunnen komen voor graadverhoging op de promotiekeuring. Deze promotiekeuring wordt gehouden op zaterdag 11 oktober in Exloo, op de dag dat ook het zadelexamen in het CO van de jonge hengsten afgenomen wordt.

Bron: KFPS