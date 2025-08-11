KFPS: Negenjarige Jehannes 484-dochter Anna kampioen op Terschelling

Op maandag 11 augustus is de negenjarige Anna fan Wettersicht Ster (Jehannes 484 x Oege 267) kampioen geworden op de fokdag op Terschelling. Haar stalgenote, de tweejarige Yfke fan Wettersicht (Faust 523 x Uldrik 457) werd door juryleden Piet Bergsma, Frans Smits en aspirant Petra Smit naast haar opgesteld als reserve algeheel kampioen.

De rastypische Anna presenteerde zich sterk in stap en draf en kreeg het kampioenslint omgehangen. Eigenaren Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen mochten het stamboekbord in ontvangst nemen en hebben daarmee voor de tweede keer op rij de algeheel fokdagkampioen. Vorig jaar was het nog Jaakje fan Wettersicht Kroon AAA (Uldrik 457 x Tsjalle 454) die naar het goud liep. Dit jaar was het haar tweejarige dochter die de baan inging. Yfke haalde een eerste premie en werd opgesteld als reserve algeheel kampioen.

Directeur kampioen veulens

En ook Jaakje haar halfbroer kwam in de baan: hengstveulen Dûnsjer fan Wettersicht (Nyk 538 x Tsjalle 454). De fraai gebouwde en sterk dravende Dûnsjer kreeg een eerste premie. Dat gold ook voor Directeur van et Hosseplak (Gosse 526 x Uldrik 457), die ook al zo fraai, lichtvoetig door de baan zweefde. Directeur, gefokt en in eigendom van Aryanne Bakker, kreeg het kampioenslint omgehangen.

Het werd een familiefeest in de keuringsbaan. Bij de ruinen kreeg de driejarige  Thijs van et Hosseplak Ster (Menne 496 x Uldrik 457) – een halfbroer van Directeur – een Ster met een eerste premie.

Een nieuwe Stermerrie mag het eiland ook nog verwelkomen: bij de driejarigen was er een Ster met een tweede premie voor Tsjoltje fôn de Sônpôle Ster (Markus 491 x Sape 381) van Lammert de Boer.

