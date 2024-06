KFPS Stamboekhengst Foeke 520 naar Zuid-Afrika

Eind van de maand gaat KFPS Stamboekhengst Foeke 520 Sport AAA verhuizen van zijn stal bij de Gebroeders van Manen naar Zuid-Afrika. De zevenjarige zoon van Jehannes 484 gaat zijn carrière voortzetten bij Doorndraai Friesian Stud, het fokbedrijf van Marlise Botes.

Foeke 520 komt uit de fokkerij van Anton Schut en werd geboren als Danny van de Olde Mette Moate. Zijn moeder is de inmiddels 22-jarige Hadewich Ster Preferent Prestatie (Onne 376 x Teunis 332) die uit stam 38, de Wijkje-lijn, komt en dit jaar haar zestiende veulen op de wereld zette. Eind 2020 werd Foeke 520 goedgekeurd als stamboekhengst waarbij hij een AAA-score op alle drie disciplines haalde.

Afstammelingenonderzoek

Van Foeke 520 zijn inmiddels een kleine 150 nakomelingen geregistreerd, waarmee hij genoeg nafok heeft voor de afstammelingenonderzoek voor zijn definitieve goedkeuring. Eind van het jaar zullen naar verwachting zijn eerste zonen zich gaan melden bij de eerste bezichtiging.

Doorndraai Friesian Stud

Bij Doorndraai Friesian Stud is Foeke 520 een welkome aanvulling voor de fokkerij. Na Ritse 322 en Tjalf 443 – die eind 2020 stierf – waren de fokkers weer op zoek naar een nieuwe KFPS stamboekhengst. Foeke 520 kan na zijn verhuizing meteen met het nieuwe dekseizoen, dat in Zuid Afrika in augustus start, aan de slag.

Bron: Phryso.com