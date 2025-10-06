KFPS Stamboekkeuring Nunspeet: vier merries door naar promotiekeuring

Afgelopen zaterdag vond de stamboekkeuring plaats in Nunspeet. Vier Ster-Kroonmerries die dit jaar een veulen na 30 april kregen werden beloond met een eerste premie en kregen een uitnodiging voor de promotiekeuring op 11 oktober in Exloo.

In de rubriek van de vier- tot en met zesjarige Stermerries was het Nova Jede Ster AA (Teun 505 x Dries 421) die een eerste premie kreeg. De achtjarige Fokje út de Westereen Ster AAA (Meinte 490 x Doaitsen 420) kreeg een eerste premie, de zevenjarige Ilsa B. Ster AA (Jehannes 484 x Rindert 406) en de zevenjarige Kroonmerrie Hanne T. van Sessing Kroon AA (Alwin 469 x Epke 474) krijgen de kans om in Exloo in aanmerking te komen voor graadverhoging.

Opnamerubrieken: 13 Ster

Bij de opnames gingen dertien merries met een Ster tweede premie naar huis. In de klasse van de vier jaar en oudere merries waren dat er vier, in de rubriek met driejarige merries nog een keertje negen merries die met een Ster tweede premie werden gewaardeerd.

Van stamboek naar Ster

Bij de vier jaar en oudere stamboekmerries maakten er maar liefst 16 promotie naar Ster met een tweede premie. Bij de hengsten werden er nog twee gewaardeerd met een Ster: Ollie van de Noukoop Ster (Hessel 480 x Pier 448) en Titus fan Kippenburg Ster (Markus 491 x Mewes 438).

Acht eerste premie veulens

Zes hengstveulens kregen een eerste premie en twee merrieveulens gingen naar huis met een oranje lint.

Figo fan Fjouwer (Boet 516 x Tiede 501), Ditmer (Tymen 503 x Norbert 444), Drys fan Kloppert (Tymen 503 x Stendert 447), Doeke van Schäfer (Hilbrand 525 x Lolke 371), Elvis (Gosse 526 x Maurus 441), Evert van het Loo (Kees 531 x Bartele 472) en bij de merrieveulens was dat voor: Dimara van de Vosjes (Jeppe 537 x Waander 512), Fenna Lobke van de Raamshoeve (Jehannes 484 x Menne 496).

Bron: KFPS