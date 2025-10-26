Laagverwante hengst Gjalt 426 overleden op 23-jarige leeftijd

Het Friezenstamboek heeft bekendgemaakt dat op 23-jarige leeftijd KFPS stamboekhengst Gjalt 426 Sport is gestorven. Gjalt was een zoon van Pyt 325 uit een Model AA dochter uit merrielijn 32 van Lukas 324. De hengst stond sinds 2019 op stal bij Gestüt Wickeschliede in Duitsland.

Voor Stephanie Dietrich van Gestüt Wickeschliede was het lage verwantschap (16.4%) van Gjalt de belangrijkste reden om de hengst naar Duitsland te halen, waar hij nog zes jaar heeft doorgebracht en heeft bijgedragen aan de fokkerij.

Bekijk een filmpje over Gjalt op de Facebookpagina van Gestüt Wickeschliede.

Laagverwant

Gjalt 426 werd geboren in Amerika bij Black Horse Valley Ranch met als stamboeknaam Graff. Als jonge hengst werd hij naar Nederland gehaald door Rob Zorn die er zijn levenswerk van maakte laagverwante hengsten in de fokkerij te laten instromen. Dat lukte met Gjalt 426 die op driejarige leeftijd stamboekhengst werd met hoge scores in zijn verrichtingsonderzoek.

Twee zonen, twee kleinzonen

Van de 616 nakomelingen werden van de merries: 4 Kroon, 3 Model, 3 Preferent en 3 Prestatie. Bovendien leverde Gjalt 19 Sportpaarden, twee Sport Elite nakomelingen en twee nakomelingen behaalden het AAA-predicaat. Gjalt 426 bracht twee zonen die stamboekhengst werden, Walt 487 Sport Elite AA, die geen nafok heeft achtergelaten en de nu in Amerika gestationeerde Omer 493 Sport AA. Die laatste drukt inmiddels een flinke stempel op de Friezenfokkerij. Via moederskant zijn er ook twee goedgekeurde kleinzonen: Hildwin 528 AAA en Nisse 544 AAA.

