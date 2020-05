Locatiekeuring KFPS: Twee Alwin 469-merries krijgen Ster eerste premie

De Locatiekeuring van het Friese stamboek vandaag bij De Nieuwe Heuvel in Lunteren leverde voor twee merries een Ster eerste premie op. Tien merries haalden een Ster tweede premie en één hengst kreeg het Sterpredicaat.

De allereerste eerste premie die dit keuringsseizoen werd uitgereikt was voor de driejarige Diana P (Alwin 469 x Uwe 458), gefokt door J.H.C. Krebaum uit Varik en in eigendom van Marjolein en Durk Dijkstra uit Berlikum. Diana imponeerde met haar kwaliteitsvolle uitstraling en een ruime, krachtige stap. Ook de rastypische vierjarige Blomke fan de Groenesteegh (Alwin 469 x Doaitsen 420) van fokker Th.W. Megens uit Oss en in eigendom van Tiemen Visser uit Lunteren, verdiende het oranje lint, waarbij Blomke een draf showde met veel lengte en souplesse.

Uitslag geheim

Aan het eind van de keuringsdag bekeken de juryleden beide eerste premie Stermerries nog voor een eventuele promotie naar (voorlopig) Kroon. Deze uitslag werd niet bekend gemaakt door juryleden Harrie Draaier en Esther Reen. Wanneer de Centrale Keuring dit jaar nog doorgang kan vinden, komen de beide merries opnieuw in de ring. Komt de Centrale Keuring te vervallen, dan zal de jury alsnog de uitslag bekend maken.

Tien keer Ster tweede premie

Naast de twee eerste premie Stermerries kregen tien paarden een tweede premie Ster. Ook hier was Alwin 469 met vier dochters goed vertegenwoordigd. Verder kreeg een hengst het Sterpredicaat: Durk fan Oostenburg (Alwin 469 x Norbert 444) van Arie de Hoek uit Drachtstercompagnie.

Uitslag

Programma

Deze Locatiekeuring is de derde op rij. Zo’n 200 tot 500 toeschouwers, uit binnen- en buitenland, keken mee met de livestream. Op donderdag 7 mei en vrijdag 8 mei staan ook Locatiekeuringen op het programma.

Format Locatiekeuringen

Vanwege de coronamaatregelen zijn er in 2020 geen fokdagen. Als alternatief komen de KFPS-inspecteurs op locatie de paarden keuren, met inachtneming van de coronaregels. Om deze inspecties toch te kunnen volgens is er een camera aanwezig die een livestream verzorgt.

Bron: KFPS/Phryso/Horses.nl